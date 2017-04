Puolustusministeri ”kärvisteli” eduskunnan hiillostuksessa – hallitus aikoo nostaa sotilaiden eläkeikää

Hallituksen ehdotus sotilasvirkojen eläkeiän nostamisesta puhutti tänään eduskunnassa. Moni kansanedustaja nosti esiin huolen siitä, että nosto voisi heikentää viime kädessä puolustuskykyä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan eläkkeelle siirtymistä myöhennettäisiin vaiheittain eli vuodesta 2018 lukien kolmella kuukaudella aina vuotta kohden, kunnes vuonna 2025 on saavutettu kahden vuoden myöhennys eläkkeelle siirtymiseen.

Esityksen mukaan Puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset muutettaisiin vastaamaan julkisten alojen eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä, joka tuli voimaan kuluvan vuoden alusta.

Kari Kulmala (ps.) huomautti, että myös sotilaiden puolelta on otettu asiaan kantaa ja tuotu esiin huoli puolustuskyvyn heikkenemisestä. Hän viittasi arvioihin, joiden mukaan eläkeiän noston johdosta tulisi perustaa noin 600 uutta virkaa, mistä tulisi 40 miljoonaa euroa kustannuksia joka vuosi.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) myönsi, että hallituksen esitys ”olisi toki voinut olla parempi”.

–Mutta hallituksessa ollaan ja enemmistön ehdoilla mennään, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi olevansa samaa mieltä Kulmalan kanssa siitä, että ammattireservin kartuttaminen on tulevassa tilanteessa haasteellisempaa kuin aiemmin. Hän kuitenkin sanoi, ettei kustannuksia voi lisätä Kulmalan esittämällä tavalla. Niinistön mielestä ammattireservin tehokasta muodostamista on syytä tarkastella syvällisesti puolustusvaliokunnassa. Niinistö huomautti, että valmistelu on vielä kesken, joten hän ei avaa yksityiskohtia laajemmin, mutta niitä tullaan esittelemään puolustusvaliokunnalle tarkemmin.

–Suomen puolustusratkaisu ei tämän hallituksen esityksen seurauksena ole todellakaan uhattuna, Niinistö vielä tarkensi.

Mika Kari (sd.) huomautti, että ratkaisujen etsintä olisi pikemmin ministeriön kuin valiokunnan tehtävä.

–Olin huomaavinani, että ministeri hieman kärvisteli puolustaessaan hallituksen esitystä, Kari sanoi.

Niinistö kertoi, että eläkepäätös on linjassa aiempien eläkepäätösten kanssa. Hän lisäsi, ettei itse todellakaan panisi pahitteeksi upseerien määrän lisäämistä, mutta se on puhtaasti resurssikysymys.

Lukuisista huolestuneista kommenteista poikkesi Kari Uotilan (vas.) puheenvuoro, jossa hän huomautti, että eläkeikiä on nostettu aiemminkin osin vastoin työntekijöiden halua, eikä upseereiden pitäisi saada erityiskohtelua. Uotila viittasi muun muassa betoniraudoittajiin.