”Kaatunutta maitoa on turha itkeä” – Tiedustelulaki ”synkästä lähtötilanteesta” kiireellä eteenpäin

Uuteen tiedustelulainsäädäntöön liittyvät mietinnöt on luovutettu tänään ministereille tiedotustilaisuudessa, jossa kävi selväksi, että Suomi on jäänyt asiassa muita maita jälkeen. Suomella ei tällä hetkellä ole tiedustelulainsäädäntöä toisin kuin hyvin monissa muissa maissa.

Uusi tiedustelulaki antaisi Puolustusvoimille ja Suojelupoliisille (Supo) laajat tiedusteluvaltuudet muun muassa tietoverkkotiedusteluun ja henkilötiedusteluun. Tiedotustilaisuudessa kuitenkin painotettiin, että tiedustelu olisi kohdennettua ja ”Matti Meikäläinen” saisi nukkua yönsä rauhassa. Lisäksi perustettaisiin uusi valvontaviranomainen valvomaan toimintaa, tiedusteluvaltuutettu. Lue tarkemmin: Uusi valvontaviranomainen tulossa – armeijalle ja Supolle laajat tiedusteluvaltuudet

Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja, hallitusneuvos Hanna Nordström sanoi, että Suomen lähtötilanne oli ”aika synkkä”, kun tiedustelulainvalmisteluun ryhdyttiin. Sisäministeriön poliisiosaston päällikkö Kauko Aaltomaa puolestaan totesi, että Suomi on ”pahasti jäljessä, oikeastaan totaalisen jälkijunassa”. Samoilla linjoilla olivat puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.). Risikko arvioi Suomen tiedustelulainsäädännön nykytilaa viittamaalla pohjalaiseen sanontaan.

– Kaatunutta maitoa on turha itkeä, hän sanoi.

Sekä Risikko että Niinistö korostivat toimintaympäristön muutosta, jonka johdosta uudella lailla on erityisen kiire. Toimintaympäristöllä ministerit viittaavat muun muassa digitalisaatioon, kyberuhkiin ja verkkorikollisuuteen. Risikon mukaan paljon on tapahtunut jopa vain kahdessa vuodessa ja uudistaminen on nyt välttämätöntä.

–Pahinta, mitä voisi tapahtua on se, että tämä jämähtää nyt siihen riitelyyn, eipäs–juupas-keskusteluun, Risikko sanoi.

Risikko toivoi asiallista keskustelua, jota hänen mukaansa tarvitaan, mutta painotti, että hyvien ja huonojen puolien punnitsemisen jälkeen uudistus tulee viedä nopeasti eteenpäin. Niinistö puolestaan huomautti, että Ruotsissa säädetyn tiedustelulain johdosta on saatu estettyä myös terrori-iskuja.

Resursseja ei vielä ole

Supon päällikkö Antti Pelttari huomautti, että nykyään toimivaltuuksien puuttuessa Suomi joutuu tiedustelun osalta toimimaan liikaa kansainvälisen yhteistyön varassa.

–Lainsäädäntö antaisi meille omaa tietoa, Pelttari sanoi.

Pelttarin mukaan muille maille jaettaisiin tietoa samaan tapaan kuin nykyäänkin, eli esimerkiksi Ruotsille kerrottaisiin uhkista, jos sellaisia Ruotsia kohtaan tulisi tietoon.

Puolustusministeri myönsi tiedotustilaisuudessa, että Puolustusvoimilla ei tällä hetkellä ole tarvittavia resursseja tiedustelutoiminnan vahvistamiseksi, mutta tarkoitus on osoittaa tähän tulevaisuudessa lisäresursseja.

Seuraavaksi ehdotukset menevät lausuntokierrokselle. Tavoitteena on saada esitykset eduskunnan käsiteltäviksi tulevalla syysistuntokaudella.

Vasemmistoliitto jarruttaisi

Vasemmistoliitto ehti jo ilmoittaa suhtautuvansa kriittisesti tiedustelulainsäädännön kiirehtimiseen. Puheenjohtaja Li Andersson huomauttaa, että kiire murentaisi perusoikeuksien vahvaa suojaa perustuslaissa.

– Demokratian vaatimuksia ei saa sivuuttaa. Jos tiedustelulainsäädäntöä kiirehditään, muodostetaan samalla ennakkotapaus sille, millä edellytyksillä perusoikeuksista säädetään. Perusoikeuksien suoja on pidettävä vahvana, eikä niiden rajaamiseen tule luoda pikaväylää, Andersson sanoo tiedotteessa.

– Perusoikeuksista tulee jatkossakin säätää ainoastaan perusteellisella, yli vaalikausien ulottuvalla harkinnalla ja laajalla parlamentaarisella yhteisymmärryksellä.

Vasemmistoliittokin kannattaa silti tiedustelulainsäädännön uudistamista. Yhteiskunnallista turvallisuutta luodaan kuitenkin Anderssonin mielestä parhaiten muilla keinoilla kuin viranomaistiedustelulla.

– Tiedustelulla ei kyetä tehokkaasti puuttumaan väkivallan ja rikollisuuden perimmäisiin syihin. Kestävää turvallisuutta luodaan pitkällä aikavälillä edistämällä demokraattista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa sekä torjumalla syrjäyttämistä ja eriarvoisuutta.