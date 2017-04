Munayrittäjä kypsyi arvosteluun: ”Vika ei ole maanviljelijöissä vaan järjestelmässä – muuttakaa se”

Munayrittäjä Mikko Välttilä harmittelee tuoreen kirjan esiin nostamaa kritiikkiä maataloustuista. Välttilä myöntää, että kritiikki on oikeutettua, mutta huomauttaa, että vika on järjestelmässä, ei maanviljelijöissä.

Ex-sikatilallinen ja Suomen ensimmäisen free range -kanalan perustaja syyttää ex-taloustoimittaja Seppo Konttista yhtymisestä ”ajattelijoihin”, joilla ei ole ”minkäänlaista käsitystä siitä, miten ja ennen kaikkea millä ehdoilla ruokaa EU-Suomessa tuotetaan”. Konttinen kritisoi kovin sanoin Suomelle kalliiksi tulevia maataloustukia tuoreessa teoksessaan Kallis ruokakassi.

– Eniten ottaa pannuun se, että aina kun joku tekee tutkimuksen ja kertoo paljonko maataloustukien summa on, tai kirjoittaa poliittisen kannanoton siitä miten maataloustuet ovat väärin, keskustelu menee siihen että maanviljelijöissä olisi vika. Ei ole. Vika on järjestelmässä. Muuttakaa se, me talikonheiluttajat tulemme perässä kyllä, aikanaan eduskuntavaaleissa vihreiden listalta ehdolla ollut Välttilä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Välttilän mukaan ”kaikenmaailman ajatuspajat kertovat miten maataloustuilla saataisiin 15 lastensairaala vuodessa” – ja ovat oikeassa. Hänen mukaansa ei kuitenkaan ymmärretä, mistä tämä johtuu. Välttilän mukaan syynä on se, että ”kaikki Suomessa on kallista” ja toisaalta se, että Suomessa kaksi kauppaliikettä on määräävässä markkina-asemassa. Tuottajan sanoin S-ryhmä ja Kesko kilpailevat toisensa henkihieveriin rakentamalla miljoonilla uutta liiketilaa keskustoiden tyhjentyessä keskikokoisista marketeista.

Myös Konttinen pitää kirjassaan kilpailun puutetta ja keskittymistä merkittävänä tekijänä elintarviketalouden hintakehityksen taustalla. Välttilä huomauttaa, että lisäksi elintarviketeollisuuden työvoimakulut ovat suurimpia maailmassa.

– Kiky-tuottavuusloikka ei oikein ehdi mukaan, kun teurastajien tuntipalkka alkaa kolmosella ja varastohenkilöstökin tienaa pitkälle toistakymppiä tunti.

Välttilä tunnustaa, ettei ole maataloustukien fani ja huomauttaa, etteivät tuet ole vastikkeetonta rahaa. Hän itse ei aio jättää tukihakemusta tänä vuonna. Välttilän mukaan maataloustukien ympärille nivoutuu valtava tukityöllistämisten verkko: kolme virastoa, rakennukset ja niiden vartiointi, huolto, henkilöstön työterveydenhuolto, toimimattomat atk-järjestelmät, hän luettelee.

–Lisäksi sata- ellei tuhatpäinen virkamiesjoukko valvoo pilkunpaikkaa paperissa ja tekee tarkastuksia lehmälaitumille sen perusteella, että "ilmakuvissa näytti puusto vähän tiheältä", hän kirjoittaa ja lisää, että Ely-keskus todella lähettää paikalle tarkastajan laskemaan puut laitumelta.

– Tietysti aina voi kysyä, että mitä jos lakattaisiin rakentamasta niitä kauppapalatseja ja laskemasta niitä laitumen puita?