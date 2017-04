1500 työntekijää menee lakkoon huomenna: ”Tämä on viesti Suomen hallitukselle”

Metalliliitto ja Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM kertovat viiden pirkanmaalaisen ammattiosastonsa menevän torstaina vuorokauden ajaksi protestilakkoon.

Työnseisaus, johon osallistuu Metalliliiton arvion mukaan noin 1500 työntekijää ainakin 16 eri yrityksestä, ei kohdistu työehtosopimusosapuoliin tai yksittäisiin työnantajiin. Metalliliiton ja TEAM:in mukaan protesti ”on kohdistettu nimenomaan maan hallitukseen”. Ammattiosastot osoittavat seisauksella mieltään Sipilän hallituksen politiikkaa vastaan.

– Kyse on maan hallituksen harrastamasta työntekijöiden elintason alentamisen politiikasta samaan aikaan, kun osinkojuhlat jatkuvat pörssissä. Esimerkiksi kaavailtu työttömyysturvan aktiivimalli on vain savuverho, jonka perimmäinen tarkoitus on toteuttaa työttömyysturvaan lisäleikkauksia, Tampereen Metallityöväen ammattiosasto 7:n puheenjohtaja Antti Salonen sanoo Metalliliiton tiedotteessa.

– Haluamme lähettää viestin hallitukselle, että tämä ei käy.

Metalliliitto tiedotti asiasta verkkosivuillaan ja Facebook-sivullaan keskiviikkona iltapäivällä. TEAM on tiedottanut protesteista jo aiemmin.

Metalliliiton ja TEAM:in ammattiosastojen mukaan maan hallituksen ei tule omalla toiminnallaan kannustaa työnantajaliittoja ostovoimaa leikkaaviin työehtojen heikennyksiin.

– Tällä hetkellä kyseessä näyttää ammattiosastojen mukaan olevan ideologinen pyrkimys heikentää työntekijöiden ja työväenliikkeen asemaa.

Työnseisaus alkaa torstaina 20.4. klo 22.00 ja päätyy perjantaina 21.4. klo 22.00.

Työnantajia edustava Teknologiateollisuus vaatii ammattiosastoja ja liittoja perumaan työnseisauksen. Työnantajaliiton mukaan seisaus tekee hallaa yrityksille, niiden työntekijöille sekä kilpailukykysopimuksen tavoitteille.

