”Tässä maassa ei enää voi elää” – Henkensä edestä pelkäävä kohupastori muuttaa Suomesta ja syyttää hallitusta

Turvapaikanhakijoita julkisuudessakin puolustanut Oulunkylän seurakunnan pastori Marjaana Toiviainen muuttaa pois Suomesta, koska pelkää henkensä edestä. Hän kertoo asiasta Facebookissa.

Toiviainen kysyy päivityksessään, mitä on rasismi Suomessa ja vastaa tähän kysymykseen.

–Rasismi on sitä, että kun minä, valkoinen nainen, pelkään henkeni edestä, minulle annetaan kotiin hälytysjärjestelmä ja piippava nappi, jolla saan paikalle apua, kun tarvitsen. Poliisi tulee suoraan. Nämä vehkeet asennettiin kotiini tänään, hän kirjoittaa Facebookissa.

Toiviaisen mukaan hän ei voi asua enää Suomessa.

–Rasismi on sitä, että kun erivärinen ystäväni kaasutetaan rautatientorilla, kun erivärisen ystäväni kädet poltetaan polttopullolla, kun häntä seurataan kotiin ja hän pelkää, että hänet tapetaan, kun uusnatsit tai mitä he ovatkaan vainoavat heitä, kun he saavat satoja ja tuhansia tappouhkauksia, kukaan ei auta. Poliisi sanoo, ettei mitään ole tehtävissä.

–En voi asua tässä maassa enää. Muutan pois ensi kuussa. Tässä maassa ei enää voi elää. Terveiset hallitukselle: voititte.

Sanomalehti Itä-Savon mukaan Toiviaisesta on tehty Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin 26 kantelua, jotka ovat tulleet yksityishenkilöiltä ja ne koskevat Toiviaisen toimintaa turvapaikanhakijoiden parissa. Lehden mukaan eniten on kanneltu siitä, että Toiviainen olisi yrittänyt estää poliiseja virkatoimissaan Metsälän vastaanottokeskuksella.

Papin toiminnasta voi tehdä kantelun kuka tahansa.

