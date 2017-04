Sampo Terho julisti ohjelmansa: ”Paluu omaan valuuttaan jopa todennäköistä”

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas Sampo Terho on julkistanut oman ohjelmansa tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa sosiaaliturvan uudistaminen tulee olemaan seuraava sote-uudistuksen kaltainen iso uudistus. Terho kritisoi tilaisuudessa euroa.

Terhon mukaan pitkällä aikavälillä paluu omaan valuuttaan Suomessa näyttää mahdolliselta ja jopa todennäköiseltä.

–Kilpailukykysopimusta ei olisi tarvittu, jos emme olisi eurossa, Terho jatkoi ja huomautti, että euroon liittymisestä ei järjestetty kansanäänestystä.

Terho korosti, että perussuomalaiset pysyy jatkossakin Suomen ainoana EU-kriittisenä puolueena.

Uuteen sosiaaliturvamalliin saadaan Terhon mukaan vastuksia vaalikauden loppupuolella perustulokokeilun tuloksista. Hän huomautti, että sosiaaliturvan ei pidä kannustaa laiskotteluun vaan työhön.

Terho huomautti, että verotus ja työmarkkinat ovat suuressa murroksessa. Hänen mielestään pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa pitää helpottaa kaikin mahdollisin tavoin. Hän muistutti, että ne todella maksavat veronsa Suomeen. Terhon mielestä työpaikan henki ja yhteistyö ratkaisee menestyksen.

–Siksi paikallista sopimista on järkevää kasvattaa.

”Yksinkertaisesti lapsellinen kysymys”

Terhon mielestä työn verotuksen erityisesti pienituloisilla oltava kestävää. Hän huomautti, että työelämän murros on väistämätön, eikä kukaan poliitikko voi pysäyttää sitä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet työpaikoista häviää. Terhon mukaan poliitikot pystyvät kuitenkin ohjaamaan kehitystä, ongelmia pitää ratkoa ihmisläheisesti.

Terho pitää Suomen väestörakennetta huolestuttavana. Syntyvyys on alhainen ja väestö ikääntyy. Työikäisten määrä suhteessa tulee pienenemään.

–Massiivinen maahanmuutto ei ole ratkaisu, Terho sanoi.

Hänen mukaansa hallitsematonta maahanmuuttoa tulee hillitä ja estää viime vuosina koetun kaltaiset pakolaisaallot tulevaisuudessa ja auttaa ihmisiä lähtömaissa, joskin kaupankäynti auttaa Terhon mukaan paremmin kuin rahallinen tuki. Hänen mukaansa on itsestään selvää, että pääomien liikkuvuus on hyväksi ja että sulkeutuminen ei ole ratkaisu. Hänen mielestää kysymys siitä, haluatko täysin avautua vai sulkeutua, on 90-lukulainen.

–Yksinkertaisesti lapsellinen kysymys.

Terhon mukaan Suomen ikärakennekysymys ratkaistaan tuottavuutta kasvattamalla, mikä onnistuu muun muassa tutkimusrahoitukseen panostamalla.

–Massiivista työvoimapulaa ei tule koskaan, hän jatkoi huomauttaen, että ”tämän hysterian valtaan on jouduttu jo kahteen kertaan”.

