Johtiko painostus virheisiin turvapaikkapäätöksissä? – Perussuomalainen vaatii käymään läpi myönteisetkin päätökset

Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen sisäministeri Paula Risikolle (kok.) turvapaikkapäätöksissä ilmenneiden virheiden vuoksi. Yle kertoi tänään, että hallinto-oikeudet ovat palauttaneet alkuvuodesta neljä prosenttia turvapaikkavalituksista uudelleen käsiteltäväksi. Virheet lisääntyivät Ylen mukaan tuntuvasti jo viime vuonna.

Maahanmuuttovirasto perustelee virheiden lisääntymistä Ylelle kiireellä ja kokemattomuudella. Syksyllä 2015 Suomeen tuli 32 000 turvapaikanhakijaa, ja päätöksiä tehtiin kiireellä. Samaan aikaan palkattiin ja perehdytettiin yli 400 uutta turvapaikka-asioita käsittelevää ylitarkastajaa.

Eerola huomauttaa, että hallinto-oikeudet purkavat kielteisistä turvapaikkapäätöksistä syntynyttä valitusruuhkaa vauhdilla, mutta myönteisistä päätöksistä ei valita kukaan. Eerolan mielestä on jopa todennäköistä, että samassa kiireessä on tehty myös virheellisiä myönteisiä päätöksiä.

–Virheellisiä turvapaikkapäätöksiä voidaan arvioida syntyneen samassa suhteessa puolin ja toisin, joten päätösten uudelleenarviointi tärkeää myös myönteisten päätösten osalta. Toimenpideohjelmassa selkeästi mainitaan, että oleskelulupia pitää uudelleenarvioida kaksi kertaa vuodessa ja lähtömaan turvallisuustilanteen parannuttua on oleskelulupia myös peruttava, Eerola sanoo tiedotteessa.

–Onko ministeriö harkinnut nyt ilmenneiden virheiden vuoksi myös myönteisten päätösten uudelleenarviointia, aiotaanko asiaa seurata ja tutkia tarkemmin ja koska toimenpideohjelman mukainen uudelleenarviointi ja oleskelulupien peruuttaminen voidaan täysipainoisesti aloittaa? Eerola kysyy kirjallisessa kysymyksessään.

”Oli pakko tehdä kielteinen päätös”

Ylen haastattelema kokenut asianaja antoi ymmärtää, että Maahanmuuttoviraston päätösten taustalla näyttää selvästi olevan poliittista painostusta. Vuodesta 2005 lähtien oleskelulupa- ja kansalaisuusasioiden hoitoon perehtynyt asianajaja Ville Punto huomasi päätösten tason heikenneen viime kesänä. Hänen mukaansa kaikkia asiakirjoja ei käyty läpi eikä käännätetty. Hän huomauttaa, että päätöksissä on ollut sisäisiä ristiriitoja, jotka juridisesta näkökulmasta vaikuttavat hyvin oudoilta.

–Päätöksistä hyvin selvästi ilmenee, että kyse on siitä, että on haluttu ja on pitänyt tehdä kielteinen päätös. Eli tässä on jonkinlaista ohjausta tullut, Punto sanoi Ylen tv-uutisissa.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Tirsa Forssell puolestaan sanoi uutisissa, että virkamiehet soveltavat poliitikkojen tekemiä linjauksia työssään, mutta kysymykseen poliittisesta painostuksesta on vaikea vastata.

–Siihen on kyllä aika vaikea vastata. En ole itse henkilökohtaisesti koskaan kokenut mitään poliittista painostusta, Forssell sanoi tv-uutisissa.

Kansliapäällikkö tyrmää syytöksen

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kommentoi uutista aamulla Twitterissä.

– Mistähän virkavastuulla töitä tekevän HALU tehdä joko kielteisiä tai myönteisiä päätöksiä voisi tulla? Lakia kun noudatetaan? hän tviittasi.

Kansanedustaja Anders Adlercreutz kommentoi tähän, että yhden ison vastaanottokeskuksen johtaja oli ”keskusteluissamme pöyristynyt päätösten sisäisistä ristiriidoista”. Nerg vastasi, että päätösten rakenne on monimutkainen ja niiden logiikka täytyy tuntea, jotta asiasta saa kiinni. Adlercreutz huomautti perussuomalaisten hämmentävän keskustelua.

– Soppaa hämmentää Terhon väittämä siitä, että kielteisten päätösten määrä on lisääntynyt PS:n vaatimuksesta. Eli poliittisesta painostuksesta, hän tviittasi.