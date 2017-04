”Tämän järjestelmän ylläpito on täysin käsittämätöntä” – Kansanedustaja vaatii miljardien yritystuille stoppia

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja, ravintolayrittäjä Antero Vartia toivoo yritystukien merkittävää karsimista. Vartian mielestä on käsittämätöntä, että Suomi nykyisessä taloustilanteessa ylläpitää nykyisenmallista, useiden miljardien eurojen yritystukijärjestelmää.

Suomi maksaa suoria yritystukia vuodessa noin 1,3 miljardia euroa. Lisäksi yritysten toimintaan vaikuttavia verohelpotuksia, kuten arvonlisäverotuksen alennus, on kaikkiaan noin kuuden miljardin euron edestä. Vartia lisää listaan vielä miljardin euron kansalliset maataloustuet.

– Yhteensä kahdeksan miljardia vuodessa on paljon. Jos karsisimme tuista edes yhden prosentin, olisi valtion kassassa 80 miljoonaa euroa enemmän, kansanedustaja kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Valtavat kustannukset oikeuttavat kysymään, mitä saamme tukien vastineeksi.

Vartia kirjoittaa, että yritystukien takana on poliitikkojen hyvä tarkoitus – yritysten menestymisedellytysten varmistaminen – mutta ne eivät tuota haluttua hyötyä.

– Ikävä totuus on, että valtaosa maksamistamme yritystuista on huonoja, turhia tai jopa haitallisia. Tukien tehokkuuden mittaaminen on viime vuosina kehittynyt ja yleistynyt harppauksin, ja Suomessa mm. VATT ja Etla ovat kritisoineet osaa tuista voimakkaasti, Vartia kirjoittaa.

– Veronmaksaja maksaa tämän yhteiskunnan kannalta pääasiassa hyödyttömän lystin. Kun resurssit ovat niin rajalliset, on täysin käsittämätöntä, että ylläpidämme nykyisenkaltaista yritystukijärjestelmää.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut selvityksessään, että esimerkiksi investointituet eivät näytä lisäävän uusia investointeja. Pienten yritysten kohdalla tuet näyttäisivät vaikuttavan investointeihin, mutta valtaosa tukivirrasta menee suuryrityksille. Myöskään työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei ole todettu olevan vaikutusta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen.

Vartian mielestä huonoja tukia ovat sellaiset, jotka vääristävät kilpailua, tekohengittävät kuolevia aloja tai tukevat toimintaa, joka olisi syntynyt muutenkin. Tästä hyvä esimerkki on hänen mukaansa suurille teollisuuden sähkönkäyttäjille suunnattu energiaveron palautus.

– Saatamme tukea kannattavia yrityksiä, jotka pärjäisivät ilmankin ja saavat tukien myötä vain enemmän kilpailuetua. Toisaalta tuemme kannattamattomia yrityksiä, joiden tukeminen verorahoilla vähentää niiden kannustimia välttämättömiin uudistuksiin.

– Energiaveron palautus hidastaa panostuksia energiatehokkuuteen ja on taloudellisesti kieroutunut. Tuki on toteutettu niin, että mitä enemmän sähköä yritys käyttää, sitä suuremman osan maksamistaan energiaveroista se saa takaisin. Pieni sähkönkäyttäjä maksaa energiaveroa jopa nelinkertaisesti per kilowattitunti verrattuna suureen, Vartia jatkaa.

Vartia huomauttaa lisäksi, että noin puolilla energiaveron palautuksen saajista tuen suuruus on vain 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Tästä kolmesta promillestako yritystemme menestyminen on kiinni, hän kysyy.

Vartia nostaa esiin yhden tukityypin, ”jota taloustieteilijät laajasti pitävät hyödyllisenä”: tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotuet. Esimerkiksi VATT:n selvityksen mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemisella näyttäisi olevan positiivinen vaikutus innovaatiotoimintaan kohdistuvien investointien määrään – etenkin pienissä yrityksissä.

– Harmillista kyllä, nämä tehokkaat tuet ovat ainoita, joista tällä vaalikaudella on leikattu kovalla kädellä, Vartia kirjoittaa.

Yritystukien mahdollinen leikkaaminen 100-200 miljoonalla eurolla on ollut esillä julkisessa keskustelussa hallituksen puoliväliriihen alla.