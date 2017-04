Kovan nosteen autotehdas palkkaa nyt maahanmuuttajia: ”Tänäänkin haastatellaan useampaa kymmentä”

Hurjassa nosteessa oleva Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdas palkkaa töihin maahanmuuttajia kovalla vauhdilla, yhtiöstä kerrotaan Uudelle Suomelle. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) iloitsi asiasta eduskunnassa.

Uudenkaupungin autotehtaalla on menossa kiivaat rekrytoinnit saatujen autotilausten myötä. Maaliskuussa kerrottiin Mercedes-Benzin kanssa tehdystä uudesta sopimuksesta ja historiallisen suuresta rekrytointikampanjasta. Kevään aikana palkataan tuhat uutta työntekijää.

Merkittävä osa palkattavista on maahanmuuttajataustaisia, sillä Valmet Automotive osallistuu maahanmuuttajien kotouttamista edistävään SIB-ohjelmaan. Pääministeri Sipilä kiitteli tehtaan rekrytointikeinoja eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

–Vierailin eilen Uudenkaupungin autotehtaalla, ja siellä ilokseni kuulin, että yksi keinovalikoimasta, joka heillä on siellä, on se, että he käyvät läpi laajan otannan maahanmuuttajia ja ovat jo heitä palkanneet sinne. Eli se on myöskin käytännössä toimiva keino siellä, Sipilä sanoi.

Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo Uudelle Suomelle, että maahanmuuttajia on palkattu tehtaalle töihin jo useamman vuoden ajan ja tällä hetkellä heitä on töissä arviolta useita kymmeniä.

–Itse asiassa tänäänkin haastatellaan useampaa kymmentä maahanmuuttajataustaista henkilöä, hän kertoo Uudelle Suomelle.

Tehtaalle on löytynyt töihin ”kaiken taustaisia henkilöitä hyvinkin monesta maasta”, joukossa esimerkiksi irakilaisia. Viime aikoina Suomeen on tullut paljon turvapaikanhakijoita juuri Irakista. Mäki ei tarkalleen tiedä, onko palkkalistoilla viime vuosina turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita.

–Varmaan sellaisiakin joukossa on, hän kuitenkin sanoo.

Maahanmuuttajia palkataan Mäen mukaan samanlaisiin tehtäviin kuin kaikkia muitakin. Tällä hetkellä rekrytoidaan väkeä autonrakentajatehtäviin hitsaamoon, maalaamoon, kokoonpanoon ja sisäiseen logistiikkaan. Mäen mukaan millekään ryhmälle ei anneta etulyöntiasemaa, vaan hakuprosessissa katsotaan yleisten vaatimusten täyttymistä.

–Jonkin asteista avustavaa suomen kielen taitoa ja tietysti asenne työn tekemiseen kohdallaan, hän kertoo vaatimuksista.

Kiinnostus on molemminpuolista. Valmet Automotive on järjestänyt nimenomaan maahanmuuttajille suunnattuja tilaisuuksia, joissa on ollut Mäen mukaan ”erittäin paljon väkeä”. Kokemukset rekrytoinnista ovat olleet hyviä.

–Ne kokemukset, joita meillä maahanmuuttajataustaisista henkilöistä on, ovat olleet erittäin positiivisia. Sen takia emme näe mitään syytä, miksi heitä ei otettaisi lisääkin.

