Poliisi turhautui eduskunnassa: ”Kolme vuotta on täällä huudettu – missä nämä asiat oikeasti päätetään?”

Poliisien määrän lasku huoletti kansanedustajia eduskunnan torstaisessa täysistunnossa riippumatta puoluekannasta.

Perussuomalaisten poliisitaustainen kansanedustaja Mika Raatikainen puki sanoiksi oman ja kenties monen kansalaisenkin ihmetyksen siitä, että yhteisestä huolesta huolimatta poliisien lukumäärä laskee.

– Yksi asia, mikä minua on ihmetyttänyt: Minä olen nyt yli 30 vuotta ollut poliisina mutta kolme vuotta ollut eduskunnassa. Ja täällä on nyt kolme vuotta huudettu, että poliisille pitää antaa rahaa, pitää antaa lisää voimavaroja ja resursseja – aivan sama, onko [puhuja] kommunisti, oikeistolainen, vaalea, tumma, lyhyt vai pitkä. Ihmettelen vähän, mikä tämä eduskunnan tehtävä on: jos täällä päätetään, että annetaan, täällä allokoidaan rahat ja varat, ja mitään ei tapahdu, niin missä ne oikeasti päätetään? Raatikainen hämmästeli.

Hänelle huudettiin, että hän itse edustaa hallituspuoluetta. Poliisien lukumäärä on tosin laskenut useamman hallituskauden ajan, keskustelussa tuotiin esiin.

Opposition kansanedustaja Anders Adlercreutz (r.) kysyi omassa suullisessa kysymyksessään, ”miksi Suomi tarvitsee vain yhden poliisin tuhatta kansalaista kohti, kun Ruotsissa määrä on kaksinkertainen?”.

– Vuonna 2004 poliisien määrän kipurajaksi määriteltiin 7250 poliisia. Nyt sisäisen turvallisuuden selonteon valmistuttua tämä kipuraja on pudotettu 7 000:een. Mikäli valtiovarainministeriön asettamat alustavat kehykset puolestaan pannaan täytäntöön, on Suomessa 6300 poliisia vuonna 2020. Tämä määrä on aivan liian pieni toteuttamaan poliisille määrätyt tehtävät, Adlercreutz esitteli.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) vastasi, että säästötarpeista huolimatta hallitus on ”sitä mieltä, että turvallisuus on ykkösasia, mitä me haluamme viedä eteenpäin”.

– Se on myös sovittu painopistealueeksi nyt, kun lähestyy puoliväliriihi, ja siellä yhtenä teemana on, nimenomaan painopistealueena, turvallisuuden edistäminen. Ja se johtuu erittäin paljon myös niistä tapahtumista, mitkä meillä ovat tässä viime aikoina tapahtuneet meidän ympärillämme, lähelläkin on tapahtunut, jopa Tukholmassa, Risikko totesi.

– Kuinka paljon tarvitaan rajavartijoita, kuinka paljon tarvitaan poliiseja, kuinka paljon varataan ensi kehykseen — siitä me päätämme sitten ensi viikolla, Risikko sanoi viitaten hallituksen ensi viikon puoliväliriiheen.

Ministeri muistutti myös viime syksyn täydentävän budjetin lisärahoituksesta, jonka myötä vuodenvaihteessa päättymässä olleet 200 määräaikaista poliisien työsuhdetta saatiin jatkettua.

Suomessa oli vielä vuonna 2010 poliisimiesten henkilötyövuosia 7850, mutta kuluvan vuoden lopun taso on arviolta 7050. Myös entinen sisäministeri Päivi Räsänen vertasi Suomen vähennyksiä naapurimaa Ruotsiin.

– Haluan vielä mainita sen, että muut Pohjoismaat nostavat turvallisuusviranomaistensa määriä. Eli Ruotsissa on viime aikoina puhuttu jopa 10 000 uuden poliisin palkkaamisesta vuoteen 2025 mennessä. Nythän heillä on jo kolminkertainen määrä poliiseja Suomeen nähden, Räsänen sanoi.

Myös eduskunnan hallintovaliokunnassa istuvat SDP:n kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen vaativat hallitusta ryhtymään kehysriihessä ”sanoista tekoihin sisäisen turvallisuuden määrärahojen vahvistamiseksi”. Heidän mukaansa vain vähän hallituksen turvallisuuslupauksista on konkretisoitunut.

– Vaikka hallitus on aikaisemmin puhunut paljon lisänneensä sisäisen turvallisuuden resursseja, toiminnan rahoituksen tason on todellisuudessa ollut laskeva jo pitkään. Tätä kehitystä hallitus ei ole halunnut tai pystynyt kääntämään, Paatero totesi kolmikon tiedotteessa.