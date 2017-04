RKP suivaantui perussuomalaisiin: ”Uhkaa vaikuttaa koko hallituksen toimintakykyyn”

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin kommentoi suorin sanoi perussuomalaisten vaatimusta vapaaehtoisen kouluruotsin laajentamisesta.

–Perussuomalaisten tapa jarruttaa hallituksessa ammattikoulutuksen suurta uudistusta vaatimuksellaan laajentaa vapaaehtoisen kouluruotsin kokeilua puhuu selkeää kieltään. Puolueen surkea kuntavaalitulos, meneillään oleva puheenjohtajakisa ja kaikki petetyt vaalilupaukset uhkaavat vaikuttaa koko hallituksen toimintakykyyn, Wallin sanoi avatessaan yleispoliittisen keskustelun Varsinais-Suomen RKP:n piirikokouksessa Turussa lauantaina.

Yle kertoi viikolla perussuomalaisten esittäneen hallituksessa vaatimuksen, jonka mukaan ammatillisen koulutuksen uudistus ei etene, ellei kielikokeilua laajenneta.

Wallin syyttää perussuomalaisia poliittisesta lehmänkaupasta.

-Kun perussuomalaiset hyvällä ruokahalulla vain kahdessa vuodessa ovat syöneet sanansa kaikkien vaalilupaustensa osalta ja nähneet kannatuksensa puolittuvan, on heidän nyt pyrittävä kaikin keinoin esittämään kenttäväelleen symbolisia voittoja. Kun toinen puolueen puheenjohtajaehdokkaista lisäksi on Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja, on yllätyksetöntä, että maalitauluksi joutuu toinen kotimainen kieli, Wallin sanoo.

Wallin vaatii pääministeri Juha Sipilää (kesk.) puuttumaan asiaan jo puoliväliriihessä.

–Jos hallituspuolue alkaa sabotoida koko hallitustyöskentelyä oman sisäisen poliittisen ahdinkonsa takia, on vain yksi tapa pysäyttää se. Pääministeri Sipilän on osoitettava johtajuutta ja palautettava järjestys. Se hänen on tehtävä jo hallituksen maanantaina ja tiistaina käytävän puoliväliriihen yhteydessä.