Tulli paljasti hurjan tempun Suomessa: Kauppaketju myi autoihin 13 400 litraa väärennettyä öljyä

Tulli on saanut valmiiksi esitutkinnan tapauksessa, joka selvitti väärennetyn moottoriöljyn maahantuontia ja myyntiä kuluttaja-asiakkaille.

Suomeen epäillään maahantuodun kaikkiaan yli 35 000 litraa väärennettyä moottoriöljyä, joista Tulli on takavarikoinut noin 16 500 litraa. Väärennettyä moottoriöljyä on myyty eri puolille Suomea.

Asianomistajalla oli syytä epäillä väärennetyn moottoriöljyn maahantuontia Suomeen ja myymistä kuluttaja-asiakkaille. Tulli takavarikoi suomalaisen kauppaketjun eri myymälöistä pakkauksen eränumeron perusteella väärennetyksi epäiltyä moottoriöljyä noin 7 700 litraa.

Takavarikoitua moottoriöljyä tutkittiin Tullin pyynnöstä keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa. Tutkimusten perusteella myynnissä ollut öljyerä ei vastannut asianomistajan antamaa vertailunäytettä. Takavarikoidun öljyn todettiin olevan mineraalipohjaista, ja se saattoi sisältää pieniä määriä synteettistä öljyä.

Esitutkinnan perusteella suomalainen kauppaketju oli ehtinyt myydä väärennettyä moottoriöljyä noin 13 400 litraa. Kaiken kaikkiaan väärennettyä moottoriöljyä oli ollut kauppaketjun myymälöissä myynnissä yli 21 000 litraa. Suomalaisessa kauppaketjussa myynnissä olleen öljyn maahantuonnista vastasi suomalainen osakeyhtiö, joka hankki välikäsien kautta väärennetyksi epäillyn öljyn Virosta.

Tullin esitutkinnassa selvisi lisäksi, että suomalaisessa kauppaketjussa myytyä väärennettyä moottoriöljyä oli myyty Suomessa kuluttaja-asiakkaille samalla eränumerolla ja tuotenimellä myös muissa kauppaketjuun kuulumattomissa kaupoissa ja huoltoasemilla.

Tullin esitutkinnan mukaan on syytä epäillä, että väärennettyä moottoriöljyä on tuotu maahan suomalaisen osakeyhtiön lisäksi kolmen muunkin suomalaisen yrityksen toimesta. Hämeessä ja Pohjois-Suomessa kotipaikkaa pitävät yritykset ovat ostaneet väärennetyksi epäiltyä moottoriöljyä Virosta ja tuoneet sitä maahan yhteensä noin 10 700 litraa. Pohjanmaalla kotipaikkaa pitävä yritys on Tullin esitutkinnan perusteella ostanut väärennetyksi epäiltyä öljyä Puolasta ja tuonut sitä maahan yli 3 700 litraa.

Kaikki yritykset ovat myyneet väärennetyksi epäiltyä moottoriöljyä edelleen eri puolille Suomea. Epäiltyinä on yli 30 henkilöä. Rikosasia siirtyy syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.

Lähde: Talouselämä