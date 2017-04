Matti Vanhanen linjasi turvallisuuspolitiikkaa: ”Pienikin voi olla vankka, kun se huolehtii asioistaan”

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen arvioi, että pienen maan kuten Suomen paras mahdollisuus vaikuttaa turvallisuutensa hyväksi on rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä pyrkiä vahvistamaan kansainvälisiä järjestöjä ja sopimuksia sekä niihin sitoutumista.

–En kannata paluuta suurvaltojen Eurooppaan vaan kannatan yhteistyötä, jossa me olemme samassa pöydässä päättämässä muiden kanssa, Vanhanen linjasi keskustan puoluevaltuuston seminaarissa sunnuntaina.

Hän korosti, että osa tämän päivän eurooppalaista todellisuutta ovat maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ja syvät ristiriidat. Vanhasen mukaan nämä ristiriidat paikoin lähes halvaannuttavat päätöksentekoa.

–Minusta vastakkainasettelun sijasta oikea taktiikka on pyrkiä vahvaan kotouttamiseen. Samaan aikaan emme voi kuitenkaan ummistaa silmiä siltä, että Suomeen voi pyrkiä jo valmiiksi radikalisoituneita henkilöitä. Siksi tarvitaan laajaa viranomaisyhteistyötä ja tiedustelua terroritekojen ennaltaehkäisemiseksi ja terroristien rahavirtojen kuihduttamiseksi, hän kommentoi.

Vanhasen nosti esiin Ranskan presidenttiehdokkaan Marine Le Penin vaatimukset maansa rajojen sulkemisesta.

–Samaa vaatimusta esitetään muuallakin. Samalla Le Pen haluaa heikentää Euroopan unionia. Toinen lähestymistapa on se, että EU tiivistää rajojaan, yhtenäistää rajavalvonnan ja huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siitä, että tänne ei tule ketään, jonka alkuperää ei tunneta. Samalla EU:n jäsenmaiden kannattaa yhtenäistää turvapaikanhakijoiden palvelut ja sosiaaliturvaa siten, että eroja ns. vetovoimatekijöissä ei ole, Vanhanen kommentoi.

Lisäksi hänen mukaansa tarvitaan EU-maiden viranomaisten saumatonta ja tiivistä tietojenvaihtoa.

"Suomi pystyy parantamaan kriisinsietokykyään"

Vanhasen mukaan Suomi pystyy omilla toimillaan parantamaan kriisinsietokykyään. Hän jakaa tarvittavat toimet neljään pilariin.

Vanhasen ensimmäinen pilari on ”viisas ja pitkäjänteinen ulkopolitiikka”, jolla luodaan luottamusta ja joka parantaa ympäristön vakautta. Toinen pilari on uskottava puolustus sekä kyky kansainväliseen yhteistyöhön.

–Kolmas pilari vahvistaa maatamme sisäisesti. On rakennettava ehyttä Suomea sekä sosiaalisesti että alueellisesti. Yhteiskunnan on oltava sellainen, että ihmisillä on halu puolustaa oikeusvaltiotamme ja sen arvoja. Tällainen yhteiskunta kykenee myös estämään kiilojen lyönnin väestöryhmien välille, Vanhanen linjasi.

Hänen neljäs pilarinsa on itsellinen talous.

–On tärkeää, että Sipilän hallitus onnistuu julkisen talouden vakauttamisessa ja maamme tuotannollisen perustan vahvistamisessa. Ja seuraava hallitus joutuu jatkamaan tästä, puhuttiin kunnallisvaalien edellä mitä puhuttiinkaan. Itselliseen talouteen kuuluu myös riittävä ruoka- ja energiaomavaraisuus. Meidän on vältettävä sellainen mahdollisuus, että kansainvälisen tilanteen mahdollisesti kiristyessä meitä voitaisiin kiristää tai joutuisimme olemaan hattu kourassa kumartamassa. Ruotsi ja Sveitsi ovat esimerkkejä maista, jotka ovat pitäneet asiansa kunnossa, eikä niitä ole kyetty ulkoa heiluttamaan vaikka maailma ympärillä on palanut. Pienikin voi olla vankka, kun se huolehtii asioistaan, Vanhanen totesi.

Aikaisemmin sunnuntaina kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) vaati lisäpanostuksia Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi. Heinosen mukaan tämä vaatii lisäresursseja niin poliisille kuin puolustusvoimillekin, mutta myös toimivaltuuksien ja lainsäädännön ajanmukaistamista.

– Turvallisuustilanne on muuttunut nopeasti ja myös meitä mahdollisesti uhkaavat uhatkin monipuolistuneet. Viranomaisilla täytyy olla niin kykyä kuin keinojakin tehdä työnsä hyvin, hän sanoi tiedotteessaan.

Heinosen mukaan turvallisuustilanne on muuttunut niin nopeasti ja yllättävästikin, että siihen ei voida olla reagoimatta.