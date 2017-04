Ylilääkärin huomio sotesta: ”Lääkärien tulisi hoitaa nykyistä enemmän potilaita”

Sote-uudistuksen valinnanvapauden vaikutukset lääkäriresurssien kohdentumiseen ovat vaikeasti ennakoitavissa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi Puheenvuoron blogissaan.

–Sote-uudistus ei suoraan lisää perusterveydenhuollon palveluja tuottavien lääkärien määrää, koska työterveyshuolto on jätetty uudistuksen ulkopuolelle. Jotta potilaan valinnanvapaus toteutuisi ja hoitojonot poistuisivat, tulisi perusterveydenhuollon lääkärien siis hoitaa nykyistä enemmän potilaita. Millä mekanismilla tämä varmistetaan, on ainakin minulle vielä epäselvää. Hyvä ja pidetty lääkäri saa kuitenkin aina potilaita ja hänen vastaanotolleen on aina myös jonoa, Lehtonen kommentoi.

Hän huomauttaa, että Suomessa monet lääkärit tekevät nykyään montaa työtä. Julkisella sektorilla toimivat lääkärit pitävät työaikansa ulkopuolella yksityisvastaanottoa, jonne halukkaat potilaat ovat voineet tulla. Yksityisellä sektorilla työskentelevillä lääkäreillä on taas usein sopimus monen eri lääkäriaseman kanssa, mikä on mahdollistanut vastaanoton pitämisen eri paikoissa eri aikoina.

–Tätä on pidetty hyväksyttävänä, koska lääkärien peruspalkat Suomessa ovat pohjoismaisittain vertaillen alhaisia eikä Suomi ole halunnut toimia lääkäreiden koulutuspaikkana muille maille, Lehtonen sanoo.

Hän nostaa esiin sen, että sote-uudistukseen vahvasti liitetyn potilaan suoran valinnanvapauden tarkoitukseksi on esitetty, että potilas voi uudessa järjestelmässä valita häntä hoitavan lääkärin ja että palveluihin pääsee nykyistä nopeammin. Näin käy Lehtosen mukaan kuitenkin vain, jos ne lääkärit, joiden vastaanotolle nyt on jonoja, ryhtyvät hoitamaan aikaisempaa enemmän potilaita, tai jos vastaanottoa pitämään tulee enemmän sellaisia lääkäreitä, joiden vastaanotolle potilaat haluavat tulla.

–Sote-uudistuksen valinnanvapaus voi lisätä lääkäripalvelujen tarjontaa, jos nykyisin terveyskeskuksissa työskentelevät lääkärit alkavat uudessa yhtiöitetyssä järjestelmässä hoitaa aiempaa enemmän potilaita. Jos perusterveydenhuollossa nyt työskentelevät lääkärit sen sijaan päättävätkin lähteä erikoistumaan sairaalaan taikka ryhtyvät päivystyksiä tekeviksi keikkalääkäreiksi vähenee perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen tarjonta nykyisestä. Jos nykyisin yksityisvastaanottoa pitävät lääkärit alkavat aiempaa enemmän hoitaa terveyskeskuksissa hoidettuja potilaita, palvelujen saatavuus jälleen paranee. Jotta yksityislääkäreillä olisi tähän tarjota lisäkapasiteettia, tulisi heidän kuitenkin jättää hoitamatta nykyisin työterveyshuollon kautta tulevia potilaitaan. Jos keskenään kilpailevat lääkäriasemat alkavat rajoittaa yksityislääkärien mahdollisuuksia toimia eri työnantajien palveluksessa, vähenee taas palvelujen tarjonta ja samalla potilaan valinnanvapaus heikkenee nykyisestä, Lehtonen pohtii.