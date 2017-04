Kansanedustaja vastaa Tarja Haloselle: ”Henkilöiden palauttamiseen on syy”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kommentoi Puheenvuoron blogissaan presidentti Tarja Halosen lauantaista vaatimusta, jonka mukaan Suomen tulisi keskeyttää kielteiden turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautukset. Kärnä on Halosen kanssa toista mieltä.

–Turvapaikkapolitiikkamme on oltava inhimillistä ja ihmisoikeusmyönteistä, mutta siihen tarvitaan myös realismia. Henkilöiden palauttamiseen kotimaihinsa on syy, eikä näitä päätöksiä tehdä mielivaltaisesti saati poliittisessa ohjauksessa. Jos annamme oleskeluoikeuden jokaiselle tänne saapuvalle automaattisesti, ei järjestelmämme kestä. Yhteiskunnassamme on monia asioita, joita on tehtävä pakolla. On pakkokoulutus, on pakkoajokortti, on pakkoasevelvollisuus. Jos emme palauta pakolla niitä henkilöitä, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa tai jotka voivat muodostaa Suomelle turvallisuusriskin, romutamme oikeusvaltioperiaatteemme, Kärnä linjaa.

Halonen puuttui Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan myös siihen, että Suomesta palautetaan ihmisiä maihin, jotka ulkoministeriön matkustussuositusten mukaan eivät ole turvallisia. Kärnän mukaan asia ei ole näin suoraviivainen.

–Suomi on sitoutunut kansainvälisillä sopimuksilla myöntämään turvapaikan jokaiselle kansainvälisen suojelun tarpeessa olevalle. Tätä linjaa myös toteutetaan. Kansainvälisen suojelun tarvetta ei kuitenkaan ratkaista henkilön kotimaan tai ulkoministeriön matkustustiedotteiden perusteella.

Kärnän mukaan keskustelussa unohdetaan usein se, että turvapaikkajärjestelmää saatetaan kuormittaa myös turhaan.

–Mitä enemmän luomme kuvaa, että Eurooppa ottaa vastaan kaikki tänne saapuvat, sitä enemmän saamme perusteetta turvapaikkaa hakevia ihmisiä liikkeelle. Nämä ihmiset joutuvat tällöin turvautumaan ihmissalakuljettajien palveluksiin. Tämä iljettävä bisnes ei lopu ellei siihen oteta tiukkaa kantaa, Kärnä jatkaa.

