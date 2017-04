Alkoholilain uudistus menossa uusiksi – moitteet vaikutusten arvioinnin puutteista

Lainsäädännön arviointineuvosto moittii hallituksen esitysluonnosta uudesta alkoholilaista. Sen mukaan luonnos ei anna kattavaa käsitystä alkoholilain kokonaishyödyistä ja -kustannuksista.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että lain hyötyjä on käsitelty ohuesti. Lain välillisiä vaikutuksia tulisi myös arvioida tarkemmin. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksessa on hyödynnetty paljon tilasto- ja tutkimustietoa, joiden lähteet on pääosin mainittu. Myönteistä luonnoksessa on myös se, että siinä on useita euromääräisiä arvioita vaikutuksista. Esitysluonnos on sujuvasti kirjoitettu ja sisältää asianmukaisen kuvauksen lainsäädännön taustasta ja nykytilasta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota esitysluonnoksen erisuuntaisiin elinkeinopoliittisiin sekä sosiaali- ja terveystavoitteisiin, joista keskeinen on alkoholihaittojen vähentäminen. Näiden tavoitteiden yhtäaikainen saavuttaminen on neuvoston mukaan nykyisen, alkoholia ja sen käyttöä koskevan tutkimustiedon valossa todennäköisesti vaikeaa.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa on käsitelty kolmea melko suppeaa alkoholipolitiikan keinovaihtoehtoa. Esitysluonnoksessa tulisi esittää vaihtoehtoina muitakin keinoja, esimerkiksi saatavuutta ja verotusta koskevia keinoja. Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnosta perustellaan keinona tukea panimoteollisuutta ja päivittäistavarakauppaa. Näitä aloja on mahdollista tukea myös muilla tavoin kuin alkoholilakia muuttamalla.

Lisäksi Lännen Media kertoo, että alkoholilain uudistukseen vaikuttaa myös tänään maanantaina tullut hovioikeuden päätös, jonka mukaan nettikaupasta tilattujen mietojen alko­ho­li­juo­mien kotiin­kul­je­tusta ei voinut kieltää. Taustalla on niin sanotun Alkotaxin toiminta.

Lakia valmistellut johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä katsoo, että lakiesitys menee uuteen pohdintaan hovioikeuden päätöksen johdosta. Paason mukaan on mahdollista, että oluen ja muiden mietojen alko­ho­li­juo­mien nettikauppa ulkomailta joudutaan sittenkin sallimaan.

