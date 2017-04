Perussuomalaiset: ”Historiallinen hetki” Suomen kielipolitiikassa – nyt alkaa pakkoruotsin vapautuskokeilu

Hallitusohjelman mukainen kokeilu vapaasta kielivalinnasta etenee vihdoin. Hallitus on juuri päättänyt asiasta.

–Tämä on historiallinen hetki Suomen kielipolitiikassa. Suomessa on opiskeltu pakollista ruotsia vuosikymmeniä ilman, että nuorille on tarjottu tai edes harkittu muita vaihtoehtoja. Tänään hallitus sopi, että 2200 nuorta saa valita itse, tarvitsevatko ruotsin sijaan enemmän jonkun toisen kielen taitoa, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho tiedotteessa.

Terhon mukaan lakiesitys kielikokeilusta lähtee lausuntokierrokselle välittömästi. Kokeiluun osallistuvat koululaiset vapautetaan ruotsin opiskelusta myös lukiossa tai ammatillisissa opinnoissa. Terho näkee pakkoruotsin rasitteena.

–Kaikkia nuoria koskeva pakollinen ruotsin opiskelu on rasite monipuoliselle kieliosaamiselle eikä monessa osin Suomea vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Kannustan kuntia hakemaan mukaan kokeiluun. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, Terho painottaa.

Kokeilua seurataan erilaisin mittarein. Terhon mukaan kielikokeilun tulosten pohjalta päästään tulevaisuudessa tekemään johtopäätöksiä koko pakkoruotsijärjestelmän mielekkyydestä.

–Kokeilu on siten merkittävä ensiaskel kohti kielivapautta ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa kielipolitiikkaa.

Lue myös:

Sipilä pyörsi puheita pakkoruotsista herätettyään kiistelyn

Paavo Arhinmäki kuittaa Sipilän ehdotuksen pakkoruotsista Ylellä – ”Vaalitäky perussuomalaisille”

Jörn Donner pakkoruotsista LM:lle: ”Ruotsia opiskeleville on paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla”

Pakkoruotsi-ihmetys leviää: ”Mitä virkaa koko järjestelmällä on?”