Kaupan alalle todennäköisesti lakko – ”Kaupan liitto ei halua neuvotella mistään”

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työnseisaus vapun jälkeen näyttää todennäköiseltä, kertoo Kauppalehti. Valtakunnansovittelija Minna Helle katsoo, ettei sovittelun käynnistämiselle ole edellytyksiä.

Akavalainen työntekijäliitto Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Kaupan liitto tapasivat edustajineen valtakunnansovittelijan luona. Tavoitteena oli kartoittaa tilannetta ja pohtia ratkaisumahdollisuuksia jumiutuneeseen tilanteeseen.

Helteen mukaan osapuolilla on täysin vastakkainen näkemys työehtosopimuksen tarpeellisuudesta.

–Asiasta käytiin kyllä avointa ja hyvää keskustelua, mutta sovinnolliselle etenemiselle ei toistaiseksi löytynyt eväitä. Mikäli tilanne muuttuu, voidaan neuvottelupöytään palata vielä ennen ensi viikkoa, Helle sanoo tiedotteessaan.

YTN on vaatinut Kaupan Liittoa aloittamaan neuvottelut työehtosopimuksen solmimisesta. YTN on ilmoittanut työtaistelutoimista, jotka uhkaavat kaupan alan jäsenyrityksiä 2.5.–8.5. Kaupan Liitto on torjunut YTN:n vaatimuksen ja esittänyt yhteistyön edistämistä työpaikoilla muulla tavoin paikallista sopimista korostaen, jota myös YTN on kertonut korostavansa omassa työehtoneuvotteluesityksessään.

–Sopiminen ja neuvottelu ovat Kaupan liitolle periaatteellisista syistä täysin mahdotonta, joten meille ei jää muuta keinoa kuin turvautua painostustoimiin neuvottelujen aloittamiseksi, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula tiedotteessa, joka on otsikoitu ”Kaupan liitto ei halua neuvotella mistään”.

YTN kertoo tiedotteessaan, että painostustoimenpiteet aloitetaan ensi viikon tiistaina, jolloin astuvat voimaan ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot kaupan alan yrityksissä. Työnseisaukset järjestetään 2.5., 4.5. ja 5.5. tietyissä yrityksissä. Painostustoimenpiteet perutaan, mikäli neuvottelut saadaan alkamaan.

Lähde osin: Kauppalehti

Lue myös:

Vakava työtaistelu uhkaa kauppoja – ”Tilanne on erittäin hälyttävä”

Nyt avautuu valkokaulusväki: ”Palkankorotuksia ei ole maksettu vuosiin, työaikoja ei noudateta…”

STTK:n Palola hurjistui palkkaväitteestä: ”Pöyristyttävää – lähes 10 vuotta tingitty”