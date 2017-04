Poliitikko huolestui köyhien ja rikkaiden alueista: ”Korkea aika puuttua”

Kaupunginvaltuutettu Mari-Elina Koivusalo (sd.) vaatii toimia Turun eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi. Koivusalo kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että Turun SDP toivoo kaupunkiin laajempaa kehittämisohjelmaa, joka valmisteltaisiin yhteistyössä kaupungin, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Turun SDP julkaisi oman ohjelmansa alkuvuodesta.

– Kun eriytiminen on lähtenyt käyntiin, ruokkii se usein itse itseään. Nyt Turussa olisikin korkea aika puuttua asuinalueiden eriarvoistumiseen, Koivusalo kirjoittaa.

Turun SDP:n varapuheenjohtaja sekä Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Koivusalo viittaa THL:n tutkimukseen, jonka mukaan isoissa kaupungeissa ja erityisesti Turussa asuinalueiden väliset erot kasvavat. Rikkaat ja köyhät, kantaväestö ja maahanmuuttajataustaiset keskittyvät yhä enemmän omille asuinalueilleen.

– Alueiden eriytyminen johtuu ennen kaikkea kaupunkisuunnittelusta ja asuntopolitiikasta ja tiettyjen palvelujen, kuten koulujen, ominaisuuksilla voi olla merkitystä lapsiperheiden muuttoliikkeeseen.

THL:n tutkimuksen mukaan Turussa eriytymiskehitys on kiihtynyt, koska kaupunkisuunnittelulla tai asuntopolitiikalla ei ole voitu vaikuttaa asiaan asuntopulan puuttuessa.

–Nyt Turun kasvaessa voimakkaasti ja kasvun kiihtyessä lähitulevaisuudessa, on lähiöt nähtävä tiivistyvän kaupunkirakenteen voimavarana, joissa on suuri täydennysrakentamisen potentiaali asuntotarpeeseen vastattaessa. Turun kannattaa rakentaa sinne, missä jo on olemassa olevat palvelut ja infra.

Koivusalon mukaan lisäksi on huolehdittava viher- ja virkistysalueiden säilymisestä ja liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamisesta sekä lisäämisestä. Hän muistuttaa myös liikennepalveluiden kokonaisuuden tärkeydestä asuinalueiden kannalta ja mainitsee erityisesti lapsiperheiden ja ikäihmisten tarpeet.

–Asuntorakentamisen pitää olla monimuotoista ja tarjota vaihtoehtoja eri ryhmille ja palvelujen pitää pysyä tässä mukana. Palveluita tulee koota suurempiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi monitoimitaloihin, jotka sijaitsevat asuinalueiden keskellä ja joiden tilat palvelevat niin päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, nuorisoa kuin alueensa asukkaita esimerkiksi asukasolohuoneina ja toimintatiloina.