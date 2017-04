Tarja Halonen pakkopalautuksista Ylellä: ”Juha Sipilä on puoliksi oikeassa”

Turvapaikanhakijoiden pakkopalautusten keskeyttämistä vaatinut presidentti Tarja Halonen on selventänyt näkemystään Yleisradion Ykkösaamu-ohjelmassa. Halonen sanoo tiedostavansa, että Suomi ei voi ottaa vastaan kaikkia maailman pakolaisia tai turvapaikanhakijoita, mutta kantavansa huolta väärien päätösten seurauksista.

Presidentti kertoi, että hänen huomiota herättäneen mielipidekirjoituksensa takana oli kymmenien turvapaikanhakijoita auttavien kansalaisjärjestöjen kasvava huoli pakkopalautuksista.

– Sinänsä ymmärretään, että Suomi ei voi ottaa kaikkia maailman pakolaisia vastaan – eikä sitä kukaan ole vaatinutkaan, Halonen alusti Ykkösaamussa.

– Mä ymmärrän tilanteen hankaluuden siltä kannalta, että jos jokaiselle, joka sanoo olevansa vaarassa, sanottaisiin, että ei sun sitten tarvitse lähteä pois… Mutta toinen puoli on se, että mielestäni yksikin väärä päätös on pahempi kuin se, että jokunen sitten odottaa täällä säilössä vähän kauemmin.

Halosen mukaan yksittäisten, turvapaikkapolitiikkaa kiristäneiden toimenpiteiden kokonaisvaikutusta on Suomessa arvioitu kehnosti.

– Lopputulos on sitten ollut sellainen, että on aiheellista olla huolestunut siitä, että lähetämme pakkopalautuksina ihmisiä sellaisiin paikkoihin, joissa heidän henkensä on välittömästi vaarassa.

Halonen esitti kirjoituksessaan pakkopalautusten keskeyttämistä siksi, kunnes viranomaiset ovat paremmin perehtyneet kyseisten maiden nykytilanteeseen. Nyt hän sanoo, että Suomen hallinto ja viranomaiset ovat hyviä, mutta tilanne vaatisi silti lisäselvityksiä.

– Meillä on tietysti verkosto, joka päivittää näitä [maa]tietoja siellä paikan päällä. Mutta minun mielestäni niiden, jotka tekevät päätöksiä täällä Suomen päässä, olisi aiheellista päivittää tietonsa. Meille tulee hyvin kaksinaista tietoa Mosulista ja monilta Irakin ja Afganistanin alueilta. Niistä tiedoista, joissa sanotaan, että on turvallista, kannattaa katsoa päiväys, Halonen sanoo.

Halosen mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ole täysin väärässä korostaessaan viranomaisten roolia turvapaikkapäätöksissä ja maa-arvioiden tekemisessä. Sipilä korosti viikonloppuna Suomen ”korkeamoraalisia viranomaisia” ja kiisti poliittisen ohjauksen turvapaikka-asioissa.

Halonen huomautti, että hän on itse ollut tekemässä nykyistä järjestelmää, jossa on haluttu välttää poliittinen päätöksenteko turvapaikka-asioissa. Hänen mukaansa poliitikot asettavat tietysti poliittisen pohjarakenteen ja lainsäädännön päätöksille, mutta tämän pohjalta toiminnan tulisi tapahtua puhtaasti virkamiespäätöksin.

– Sillä tavoin Sipilä on puoliksi oikeassa. Tietysti hän myös tietää, että hallitus ja eduskunta ovat vastuussa niistä säännöksistä. Ja toistan vielä sitä, että nämä tehdyt kiristykset ovat varmaan toimenpide toimenpiteeltä olleet järkeviä, mutta epäilen, ollaanko niiden kokonaisvaikutuksesta ihan ajan tasalla – mihin se voi johtaa ja mihin se on johtanut.

