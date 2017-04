Rahapaja: Kohukolikko myyntiin 4.5. – ”ei juhlista kansalaissotaa”

Suomen Rahapaja on ottanut kantaa kohuun punaisten teloitusta kuvaavasta juhlarahasta. Julkisuudessa on runsaasti paheksuttu Suomen Rahapajan juhlakolikkoa, joka on lyöty Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on esittänyt toivovansa kolikon poistamista myynnistä. Toisaalta hän itse hyväksyi kolikon lyömisen.

PÄIVITYS: Valtiovarainministeriö on käynnistänyt prosessin oman asetuksensa kumoamiseksi.

Petteri Orpon päätös kumotaan: Juhlakolikot pois – ”Pahoittelen”

– Juhlaraha ei juhlista kansalaissotaa vaan tuo esiin sen, että Suomi selvisi tästä vaikeasta ajasta. Valitsin sarjan ensimmäiseen juhlarahaan tunnuspuolen aiheeksi kansalaissodan, sillä kansalaissota kertoo ajanjakson 1917-1939 merkittävimmästä haasteesta ja siitä toipumisesta. Juhlaraha pohjautuu Työväenarkiston valokuvaan, joka viesti mielestäni kaikista kuvista selkeimmin kansalaissodan luonnetta, sanoo kolikon muotoilija Ilkka Suppanen.

Kolikon toisella puolella on Olympiastadionin torni. Suppasen mukaan hänen tarkoituksenaan on ollut kuvata kolikoissa Suomen kohtaamia vaikeuksia ja toisella puolen saavutuksia. Toisen kohua herättäneen kolikon esikuvana on pakolaiskriisin ikoninen kuva Välimereen huuhtoutuneesta Alan-pojasta. Sen toisella puolella on kuva Helsinkiin rakennettavasta Keskuskirjastosta.

Rahapaja korostaa, että juhlarahat lyödään valtiovarainministeriön päätöksestä. Juhlarahojen nimellisarvo, design ja tekniset ominaisuudet on vahvistettu valtiovarainministeriön antamassa asetuksessa.

Juhlakolikkoa ei toistaiseksi olla vetämässä pois myynnistä. Rahapajan mukaan Itsenäisyyden vuosikymmenet 1917-1939 -juhlarahoja voi ostaa Suomen Rahapajan verkkokaupasta 4.5. alkaen ja jälleenmyyjiltä.