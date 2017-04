”Hieno opetus herra ministerille” – Kohukolikon suunnittelija uskoo Orpon muuttavan mielensä

Kohua herättäneen juhlarahasarjan suunnitellut Ilkka Suppanen avaa Uuden Suomen haastattelussa kolikkojen idean. Valtiovarainministeriö on jo ilmoittanut kumoavansa asetuksen rahoista. Suunnittelijan avaamana kohukuville löytyy kuitenkin selitys.

Suppasen mukaan ideana oli kuvata Suomen satavuotiasta taivalta viidellä kolikolla. Aikakausi on siis jaettu suunnilleen 20 vuoden periodeihin.

–Kolikkosarjan idea on se, että kolikolla on kaksi puolta, hän kertoo.

Kolikon toisella puolella ovat haasteet ja toisella puolella saavutukset. Kansalaissotaa kuvaavan kohukolikon saavutuspuolella on Olympiastadion kuvaamassa Suomen jälleenrakennusta. Kolikon toisella puolella on saman aikakauden suurin haaste.

–Suurin haaste suomalaiselle yhteiskunnalle oli kansalaissota ja siitä toipuminen, Suppanen sanoo ensimmäisestä periodista.

Suppanen halusi kuvata kansalaissodan mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti. Hän valitsi kolikkoon kuvan, jonka löysi työväen arkistosta. Kuva esittää ilmeisesti punavankien teloitustilannetta ja Suppasen mielestä se kuvaa kansalaissotaa ”mahdollisimman rehellisellä tavalla”.

–Sehän oli tyypillistä tuolle sodalle. Se ei ollut rintamalinjasota perinteisessä mielessä, vaan tällainen teloitussota.

”Sulka ministerin hattuun”

Suppanen huomauttaa, että kansalaissota oli nykypäivänkin mittakaavassa yksi maailman verisimmistä sodista, sillä vain 5,5 kuukauden aikana tapettiin 40 000 ihmistä. Tuliko näin jälkikäteen ajatellen valittua liian räväkkä kuva?

–Ei. Ongelmahan olisi, jos olisin valinnut sellaisen kuvan, jossa ei oikeasti tätä asiaa tuotaisi esille. Sehän olisi ollut halventavaa näitä uhreja kohtaan.

Moni on haukkunut kansalaissotakolikkoa mauttomaksi, myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).

–Totuus voi olla myös mauton. Se on myös uhrien halveeraamista sanoa, että se on mautonta, mitä he ovat joutuneet kokemaan.

Suppanen sanoo yllättyneensä kohusta.

–Sen [kansalaissodan] käsittely ikään kuin tuo pinnan alta erilaisia tunteita ja mielikuvia, joita minun on aika vaikea hallita tai edes ymmärtää.

Haastattelun ollessa käynnissä valtiovarainministeriö ilmoittaa, että asetus juhlarahoista kumotaan. Suppanen ei ole tästä vielä tietoinen. Hän sanoo uskovansa, että valtiovarainministeri Orpo ymmärtää idean, kun perehtyy siihen tarkemmin ja muuttaa mielensä. Jo aiemmin Orpo sanoi toivovansa ensikolikon takaisin vetämistä.

–Tämähän on sulka ikään kuin hänen hattuunsa, että hänen valtiovarainministeriaikanaan Suomi pystyy tekemään juhlarahan, joka käsittelee myös vaikeita asioita meidän historiassa, jotka ovat tehneet tästä valtiosta sen menestystarinan, joka se on tänä päivänä. Ja se on hienona opetuksena myös herra ministerille siitä, että vaikeistakin asioista on selvitty.

”Siinä ei ole mitään irvokasta”

Myös toinen juhlaraha on herättänyt kritiikkiä. Kolikko nimeltä Globaali oikeudenmukaisuus esittää kuollutta syyrialaislasta, jota avustustyöntekijä kantaa. Lapsen rantaan huuhtoutunut ruumis järkytti maailmalla syksyllä 2015, kun siitä levisi kuvasi laajasti maailmalla.

–Viimeisen 20 vuoden aikana mielestäni meidän haasteet eivät enää liity asioihin, jotka tapahtuvat meidän rajojen sisäpuolella, vaan ne ovat globaaleja kysymyksiä.

Suppasen mielestä globaalin oikeudenmukaisuuden haaste on niin tärkeä ja suuri tänä päivänä, ettei sitä voinut jättää pois kolikkosarjasta. Hän pohti, mikä voisi olla sellainen kuva, joka kuvaa tuota haastetta parhaiten, ja päätyi syyrialaislapsen tapaukseen. Hänen mielestään tapaus on syytä pitää muistissa ja panna kolikkoon.

–Sitähän ei näy sitä lasta siinä, vaan kysymys on avustustyöntekijästä, joka kantaa.

–Kaikilla on yhtenäinen näkemys, että lasta pitää auttaa. Se on ehkä oikeudenmukaisuuden yksinkertaisin muoto. Sitä varten siinä on se lasta auttava avustustyöntekijä.

Kolikon saavutuspuolella on Helsingin keskustakirjasto. Suppanen huomauttaa, että suomalaiset ovat ”maailman lukenein kansa” ja meillä on hieno kirjastojärjestelmä.

–Siihen, missä muissa kaupungeissa on kirkko tai jonkun hallitsijan palatsi, meille tulee siihen kirjasto. Se kuvaa meidän yhteiskuntaa aika paljon.

–Olen hirveän ylpeä ja olen hirveän ylpeä tästä maasta, joka pystyy tekemään tällaisia juhlarahoja, jossa tällaisiakin asioita pystytään käsittelemään ja miettimään Suomea kansakuntana, että mitä me olemme tässä kaiken tämän sotkun keskellä ja mikä meidän positio on tässä. Siinä ei ole mitään irvokasta, hän sanoo viitaten blogisti Jami Järvisen käyttämään sanaan Globaali oikeudenmukaisuus -kolikosta.

