Juhlarahakohu: Suomen Rahapaja pyytää anteeksi

Suomen Rahapaja pahoittelee mielipahaa, joka on syntynyt satavuotiaan Suomen juhlarasarjan kuvista. Etenkin kansalaissotaa kuvaava kolikko on herättänyt voimakasta kuohuntaa ja sitä on kutsuttu mauttomaksi.

–Valtiovarainministeri Petteri Orpo on valtiovarainministeriön 25.4.2017 klo 16:08 julkaisemassa tiedotteessa ilmoittanut aloittavansa prosessin Itsenäisyyden vuosikymmenet -juhlarahasarjan asetuksen kumoamiseksi, ja asetus on valtiovarainministeriön mukaan nyt kumottu. Juhlarahavalmistaja Suomen Rahapaja oli julkaissut tiedon juhlarahasarjasta 24.4. Juhlarahasarjan rahoja ei ole laskettu liikkeeseen, Rahapaja kertoo tiedotteessa.

–Suomen Rahapaja on omalta osaltaan hyvin pahoillaan kaikesta mielipahasta, joita juhlarahasarjan kuvat ovat aiheuttaneet.

