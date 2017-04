Raportti 4mrd.€:n tukirahoista jäi julkistamatta – Antero Vartia: ”Herää tosi iso kysymys”

Opposition kansanedustajat Paavo Arhinmäki (vas.) ja Antero Vartia (vihr.) hämmästelevät, miksi työ- ja elinkeinoministeriö ei ole julkistanut raporttia yritystuista, vaikka se on valmistunut.

–Kyllä tällaisten pitää olla julkisia ihan kysymättäkin, Arhinmäki toteaa Uudelle Suomelle.

–Minulla herää tosi iso kysymys siitä, mitä siellä mahtaa olla sellaista, josta asiantuntijat sanovat, että pitäisi tehdä, mutta meillä poliitikoilla ei uskallus riitä, Vartia puolestaan pohtii.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi viime torstain kyselytunnilla, että raportti on tarkoitettu hallituksen puolivälitarkastelun työkaluksi, mutta korosti, että se voidaan julkistaa myös ministeriön verkkosivuilla. Valtion noin 55 miljardin euron vuosibudjetista noin 4 miljardia euroa menee erilaisiin suoriin yritystukiin ja epäsuoriin verotukiin.

–Mutta jos joku haluaa, niin totta kai, ei ole mitään estettä sille [raportin julkistamiselle], Lintilä sanoi eduskunnassa.

Vartia kertoo pyytäneensä ministeriöstä kyseistä raporttia. Vastausta hän ei kuitenkaan osannut odottaa.

–Sieltä tuli vastaus, että siihen odotetaan jotakin vastauksia, ja että niiden koostamisessa menee vielä joitain päiviä. Tämä on siinä mielessä harmillista, että työ on siellä jo tehty. Tai jos ei ole, niin mitä järkeä on tehdä tuollaisia raportteja, jos päätökset tehdään ennen kuin tiedetään, mitä raportissa on, Vartia hämmästelee.

Myös Arhinmäki muistaa, että Lintilä oli eduskunnassa valmis julkistamaan tiedot. Hänen mukaansa raporttia on eduskunnassa odotettu.

–Tällaiset raportit ovat minun käsittääkseni ihan julkisuuslainkin näkökulmasta sellaisia, että ne pitää julkistaa. Ja Lintilä ihan selvästi sanoi, että voihan sen laittaa verkkosivuille, jos näin halutaan, Arhinmäki toteaa ja lisää ymmärtäneensä, että ministerin tarkoitus oli saattaa raportti julkiseksi pikimmiten.

Vartia otti viime perjantaina Puheenvuoron blogissaan tiukasti kantaa yritystukia vastaan. Hän huomauttaa, että yritystukien tehokkuutta on tutkittu jo ennen nyt työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa raporttia.

–Tutkijat pyrkivät selvittämään, mikä on järkevää ja mikä ei. Ja sitä tietoa on saatavilla, Vartia toteaa.

Tikunnokkaan hän on nostanut noin 200 miljoonan euron energiaveron palautuksen, joka on arvioitu tehottomaksi.

– Energiaveron palautuksen hinta on 200 miljoonaa euroa vuodessa. Saman verran leikattiin juuri ammatillisesta koulutuksesta. Meniköhän nyt ihan oikein, Vartia kysyy blogissaan.