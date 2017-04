Näkökulma: Hänestäkö Suomen pilkatuin ministeri?

Juha Sipilä, Timo Soini ja Petteri Orpo pääsivät sopuun eilen monesta asiasta, myös siitä, että hallituksen ministerimäärää lisätään 14:stä 17:ään.

Niin keskusta, perussuomalaiset kuin kokoomuskin saavat kukin yhden salkun lisää. Lisäyksestä päätettiin, koska työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) uupui työtaakkansa alle ja tuo salkku piti jakaa, mikä sitten johti kaikkiaan kolmeen jakoon, jotta tasapaino säilyy.

Työ- ja oikeusministerin salkku jaetaan niin, että oikeusministeriksi tulee kokoomuslainen. Julkisuudessa olleiden vahvojen näkemysten mukaan hän on Jyrki Kataista pääministerikaudella avustanut Antti Häkkänen, nykyinen kansanedustaja joka on koulutukseltaan lakimies.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen puolestaan luovuttaa maatalousasiat toiselle keskustalaiselle. Tuohon paikalle on veikkailtu kansanedustaja Jari Leppää ja kansanedustaja Anne Kalmaria.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen salkusta irrotetaan kulttuuri- ja urheiluasiat uudelle ministerille, jolle tulevat myös ulkoministeri Timo Soinilta Eurooppa-asiat. Sille paikalle erityisen vahvoilla on perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, joka kamppailee parhaillaan myös puolueen puheenjohtajuudesta europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon kanssa.

Lännen Median tietojen mukaan Terhon nimitys olisi jo melkoisen varma.

Oikeusministerin tehtävän vaihtaminen kulttuuri- urheilu- ja Eurooppa-ministerin salkkuun on perussuomalaisten kohdalla yllättävä ratkaisu. Tähän on kiinnittänyt huomiota jo keskustalainen Suomenmaa ja on se huomattu myös nykyistä puoluejohtoa kohtaan kriittisten perussuomalaisten leirissä.

Keskustan pää-äänenkannattaja muistuttaa perussuomalaisten vuoden 2011 vaaliohjelmasta, jossa puolue puhui ”postmodernin tekotaiteen” taloudellisen tukemisen lopettamisesta ja suomalaisen identiteetin vahvistamisesta, eli henki oli hyvin konservatiivis-nationalistinen. Poliittisesti vasemmalle kallellaan olevat kulttuuri-ihmiset ja monet muutkin saivat siitä paljon pilkan aihetta.

Jos valinta nyt osuu Terhoon, kuten vahvasti näyttää, tuleeko hänestä Suomen pilkatuin ministeri?

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.