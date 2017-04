Pikkulisä Suomen turvallisuuteen – Timo Soini: ”Ei yksin Ruotsi – Belgia, Berliini, Pariisi”

Hallituksen uudet panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat ”aivan välttämättömiä”, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo. Turvallisuuteen hallitus päätti kehysriihessä panostaa nyt 98 miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini korostaa, että Suomen täytyy ottaa huomioon Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut.

–Kyllä se on yleinen maailman tilanne ja kaikki mitä Euroopassa on tapahtunut. Se ei ole yksin Ruotsi, vaan se on Belgia, Berliini, Pariisi. Kyllä meidän täytyy ottaa meidän yleinen ympäristö huomioon. Emme me ole mikään erillinen saareke, jota tämä ei koske. Sen takia tarvitsemme tiedusteluyhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä ja myös näitä rahasatsauksia, Soini sanoo.

Itse sisäministerinä vielä viime kesään saakka toiminut Orpo kertoo, että hallitus jakaa pieniä panostuksia suojelupoliisille (2 milj.€), rajavartiolaitokselle (5 milj.€) sekä suojelupoliisin kyberkeskukselle (2 milj.€). Kaikkiaan hallitus panostaa 46 miljoonaa euroa sisäiseen turvallisuuteen. Summaa voi pitää pienenä, eikä panostuksista huolimatta esimerkiksi poliisien lukumäärään tule muutoksia.

Poliisin toimintamenoiksi on laskettu talousarvioesityksessä kaikkiaan noin 750 miljoonaa euroa, mikä on 65 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015.

–Jos katsoo turvallisuustilannetta, niin kuvaan on ilmaantunut uudenlaisia uhkakuvia: terrorismi, kansainvälisen rikollisuus, verkkorikollisuus sekä kaikki nämä kyberuhat ja -vaikuttamiset. Lisäksi meillä on kaikki kotimaiset uhat yhä tallella, Orpo toteaa.

–Kyllä se nyt oli aivan välttämätöntä, että poliisin toiminnan taso säilytetään nykytasolla. Siihen me vain pystymme noinkin massiivisella satsauksella, hän jatkaa.

Hallitus laski myös ennustettaan ensi vuonna Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden lukumäärästä. Vanhan arvion mukaan Suomeen ennakoitiin saapuvan 10 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2018, mutta hallitus laski sen nyt 7 000 turvapaikanhakijaan.

Orpo korostaa, että 7 000 on edelleen ”aika paljon” ja vielä enemmän kuin mitä tämän vuoden turvapaikanhakijatilastot kertovat tulijoiden määrästä.

– En sitä todellakaan kevyin perustein tekisi. Nyt näyttää, että tänä vuonna tulisi 5 000–6 000. Se on se ennuste, koska viime vuosikin oli reilusti alle 10 000 alapuolella. Näkyy, että iso kriisi on jo takana, Orpo huomauttaa.

Soini ja Orpo tulkitsevat muutoksen syitä hieman eri tavoin. Ulkoministeri Soini katsoo, että turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen on osoitus hallituksen maahanmuuttopolitiikan toimivuudesta. Orpo puolestaan kiittelee eurooppalaista yhteistyötä.

– Meidän maahanmuuttopolitiikkamme toimii nyt tehokkaasti ja tulijoita on vähemmän. Ja pakolaiskiintiö ei nouse, Soini toteaa.

–Eurooppa on tehnyt paljon turvapaikkaongelman ratkaisemiseksi rajavalvonnalla ja monilla, monilla keinoilla. Nyt vielä kun päästäisiin enemmän ja enemmän ratkaisemaan niitä kriisejä, jotka panevat ihmisiä liikkeelle, Orpo pohtii.