”2 prosentin palkankorotus” säikäytti Petteri Orpon – sanoi ”maltti” 5 kertaa 30 sekunnissa

Velkaantumisen taittuminen on kiinni riittävästä talouskasvusta, myönsi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hallituksen puoliväliriihen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus on asettanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen, että velaksi eläminen loppuu vuonna 2021. Tiistain budjettiriihessä julkistetun arvion mukaan valtio ottaisi kuitenkin tuolloin vielä 3,6 miljardia euroa lisää velkaa. Tähän summaan on kuitenkin laskettu velkarahalla rahoitettavan hävittäjähankinnan ensimmäinen erä.

–Kaikki on nyt kiinni siitä, minkälaiselle kasvu-uralle tässä nyt sitten päästään. Tämän voi kiteyttää siihen, että loppukauden pärjääminen ja menestys on kiinni siitä, mikä on bruttokansantuotteen kasvu tänä vuonna, ensi vuonna ja 2019, Sipilä kertoo.

–Olemme tehneet koelaskelmia sillä meidän tavoiteuralla. Eli jos kasvu olisi 2 prosenttia, niin velaksi eläminen loppuu tavoitteen mukaisesti 2021, hän selventää.

Aivan kahteen prosenttiin kasvu ei vaikuta yltävän. Suomen Pankin maaliskuussa julkaiseman ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaisi tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia ja vuonna 2019 1,3 prosenttia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpokaan (kok.) ei uskalla luottaa, että kasvu olisi vielä kestävällä pohjalla. Hallitusta huolettaakin nyt syksyn työmarkkinakierros.

Yhtenä osana hallituksen alkuperäistä kilpailukyvyn kolmiloikkaa, hallitus tavoitteli koko hallituskauden kestäviä maltillisia palkkaratkaisuja, joilla saavutettaisiin 5 prosentin kohennus kustannuskilpailukykyyn. Tätä varten piti luoda ”Suomen malli”, eli palkkaneuvottelumalli, jossa vientialojen työmarkkinajärjestöt olisivat sopineet palkankorotuksista, jota muut eivät olisi ylittäneet. Suomen malli jäi kuitenkin toteutumatta.

Insinööriliitto on linjannut, että se hakee syksyn työehtosopimusneuvotteluissa tuntuvasti yli kahden prosentin palkankorotuksia. Myös Tekniikan akateemiset ovat hakemassa selvää korotusta. Samoin Metsäteollisuuden on huhuttu ostavan selvillä palkankorotuksilla helpotuksia työehtosopimuksiin.

2 prosentin korotuksesta mainitseminen kirvoittaa Orpon kasvoille huolestuneen irvistyksen. 30 sekunnissa hän ehtii sanoa sanan ”maltti” viisi kertaa eri muodoissa.

–Sanoisin, että nyt vain malttia. Toki palkat ratkaistaan siellä työmarkkinoilla, me emme sinne mene. Minulla on sinne terveisinä, että malttia, malttia.

–Kiky-sopimuksen kautta me pystyimme tekemään ratkaisun, jolla vientiteollisuuden viennin kilpailukykyä parannetaan. Me saamme nyt kiinni kilpailijamaita merkittävällä tavalla. Nyt pitäisi vain malttaa, jotta saisimme oikeasti eron kiinni ja vientiä vetämään. Työllisyyden nimissä nyt: maltillinen linja, Orpo sanoo.

Viime keväänä neuvotellun kiky-sopimuksen osana hallitus myönsi palkansaajille tälle vuodelle 515 miljoonan euron veroalennuksen, mutta sen jälkeisten vuosien osalta sitoumuksia ei tehty. Ensi vuoden veroratkaisuista päätetään ensi syksynä.

Pitääkö hallitus verokevennyksistä kiinni, vaikka työmarkkinajärjestöt palkkamaltista lipsuisivat?

–En halua nyt edes tällä tavalla asettaa minkäänlaisia ehtoja tai ukaaseja. Nyt vain tekevät työttömien kannalta hyviä ratkaisuja, Orpo toteaa ja korostaa hallitusohjelman kirjausta, että kenenkään verotusta ei nosteta.

Kaiken ratkaisu on työllisyys – tavoite karkaa

Tiistai-iltana sekä Orpo että Sipilä korostivat, että velkaantumisen pysäyttämisen ja talouskasvun kannalta keskeistä on työllisyyden kehittyminen. Hallitusohjelman tavoitteeksi otettiin työllisyysasteen kasvattaminen 72 prosenttiin, kun se vielä vuonna 2015 oli 68,1 prosenttia. Henkilömääränä kasvu tarkoittaisi 110 000 uutta työllistä.

Vuonna 2016 työllisyysaste kasvoi 11 000 uudella työllisellä 68,7 prosenttiin ja valtiovarainministeriö ennakoi sen kasvavan 0,4 prosenttiyksikköä tänä vuonna ja 0,5 prosenttiyksikköä ensi vuonna. Talouden arviointineuvosto katsoo, että 72 prosentin tavoitteen saavuttaminen on hyvin epätodennäköistä. Myös hallitus itse ennakoi tavoitteen karanneen.

–Siksi meidän täytyy ehdottomasti tehdä lisää toimia, näitä toimia mitä täällä nyt on: puretaan kannustinloukkuja, tuetaan työn vastaanottamista ja talouskasvua, jotta työllisyys kääntyy ja jotta velkaantuminen taittuu, Orpo sanoo.

Uusien toimien, kuten varhaiskasvatusmaksujen alentamisella pienituloisille ja ulosoton huojennuksilla, uskotaan lisäävän työllisten määrää 5 000 hengellä. Pääministeri Sipilä painottaa, että palkkamaltti palautuu kohenevan kilpailukyvyn ja viennin kautta työllisyyteen.

Valtiovarainministeri huomauttaa, että talouden ja työllisyyden kurssin kääntämisellä alkaa olla kiire.

–Isoin haaste on 2020-luvulla se, että me kohtaamme ikääntymisen haasteen. Sitä ennen meidän on saatava talous kasvuun ja julkinen talous parempaan jamaan, jotta me pärjäämme ja oikealla polulla ollaan, Orpo toteaa.