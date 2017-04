Yli 100 €/kk -lahja kahden lapsen perheille: ”Nyt on hallitus löytänyt oikeat lääkkeet”

Tiistaina ilmoitettu varhaiskasvatusmaksujen alennus tuo hyvinkin merkittävää rahallista kevennystä sellaisten perheiden elämään, joilla on päivähoidossa kaksi tai useampia lapsia. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kehuu alennuksen vähentävän niin sanottua ”työssäkäyntimaksua” juuri oikealla tavalla ja oikealta ryhmältä.

Esimerkiksi kaksilapsisella perheellä, jossa vanhempien yhteenlaskettu kuukausitulo on noin 6000 euroa kuussa ja molemmat lapset ovat päivähoidossa, päivähoidon kuukausimaksu laskee 551 eurosta 435 euroon. Perheen kuukausimaksu laskee siis 116 eurolla, Veronmaksajain keskusliiton laskelmista ilmenee. Tämä raha, vuodessa yli tuhat euroa, jää käytettäväksi muuhun elämiseen.

– Tällaisella täyttä maksua maksaneella perheellä alennus on 116 euroa eli suomeksi sanottuna reilu satanen kuussa, mikä on kyllä ihan merkittävä summa, kunnon kevennys maksukuormaan, sanoo Teemu Lehtinen Uudelle Suomelle.

– Nyt hallitus on löytänyt oikeita lääkkeitä tähän päivähoitomaksuun.

Mainittu 116 euron alennus kuukausimaksuun on Veronmaksajien laskelman mukaan hallituksen esityksestä koituva vakioalennus niillä kaksilapsisilla nelihenkisillä perheillä, joiden yhteinen kuukausiansio on 5000 euroa tai yli.

Vielä enemmän laskevat pienempituloisten, monilapsisten perheiden maksut. Esimerkiksi kahden huoltajan perhe, jonka yhteenlasketut tulot ovat noin 3800 euroa kuussa, maksaa tällä hetkellä kahden lapsen päivähoidosta 262 euroa kuussa. Nyt maksu laskee 134 eurolla eli 128 euroon kuussa.

Veronmaksajat kehuu hallituksen maksualennusta selvin sanoin, vaikka ei pidä päivähoitomaksujen progressiivisesta perusluonteesta.

– Muutos on täsmällinen ja oikeansuuntainen, Lehtinen sanoo.

– Yleisellä tasolla päivähoitojärjestelmä ei muutu, mutta kyllä tämä on merkittävä asia osalle vanhemmista. Se on olennainen muutos näille, jotka ovat maksaneet erityisen korkeita maksuja useammasta lapsesta – sinne tulee nyt kohdennettua kevennystä.

Lehtisen mukaan päivähoitomaksujen alennus on hallituksen puoliväliriihen päätöksistä selkeästi vaikuttavin ja suurin.

”Tämä muutos korjaa pahimpia ongelmia aika hyvin”

– On hyvä, että hallitus on tunnistanut, että päivähoitomaksu on kannustinloukkujen aiheuttaja, ja on tehnyt konkreettisia muutoksia. Tämä muutos korjaa pahimpia ongelmia aika hyvin.

Hallituksen linjausten mukaan kenenkään varhaiskasvatusmaksut eivät nouse, mutta maksuja alennetaan etenkin pieni‐ ja keskituloisilta. Alennus tehdään muuttamalla maksujen määräytymiseen käytettävien tulojen määräytymisperusteita, korottamalla maksuttoman hoidon tulorajaa – 6700 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin – sekä alentamalla toisen lapsen maksua.

Hallituksen uudistus suosii perheitä, joilla on hoidossa useampi kuin yksi lapsi. Tämä johtuu siitä, että toisen lapsen maksu alenee reilusti.

– Sisarusalennus nousee selvästi. Sisaruksen [2. lapsen] maksu on enää vain 50 prosenttia verrattuna ensimmäiseen lapseen, kun se nykyisin on 90 prosenttia. Eli itse asiassa kaikilla perheillä, joilla on vähintään kaksi lasta päivähoidossa, maksut alenevat, Lehtinen sanoo.

Yhden lapsen perheissä alennukset ovat pienempiä.

– Yhden lapsen perheissä alennus kohdentuu enemmän pieni- ja keskituloisiin, tiettyihin tulotasoihin. Sielläkin on voittajia, mutta useampilapsisissa perheissä hyöty on yleinen.

Jos yksilapsinen kahden huoltajan perhe tienaa yhteensä noin 5500 euroa tai enemmän, päivähoitomaksu ei alene vaan pysyy maksimimäärässä eli 290 eurossa. Alle viiden tuhannen euron yhteistulolla maksu laskee myös yksilapsisissa perheissä.

Monilapsisten perheiden ja pienituloisimpien perheiden lisäksi voittajiin kuuluvat yksinhuoltajat. Etenkin ne yksinhuoltajat, joilla on hoidossa useampia kuin yksi lapsi, saavat merkittäviä, 100–170 euron alennuksia kuukausimaksuunsa.

