Lupaus eduskunnasta: ”Suomeen ei tule hallintarekisteriä” – Silti huoli aiheellinen

Niin sanottu hallintarekisterilaki on etenemässä eduskunnassa, mikä on tullut monelle hienoisena yllätyksenä. Talousvaliokunta käsittelee esitystä torstaina. Valiokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari (kok.) kuitenkin lupaa Uuden Suomen haastattelussa, että Suomeen ei tule hallintarekisteriä.

Kiistelty hallintarekisterilaki mahdollistaisi suomalaisten osakeomistusten piilottelun, kun nykyisin suomalaisyritysten on rekisteröitävä osakkeensa Suomen arvopaperikeskukseen ja arvo-osuusjärjestelmään, missä tiedot ovat julkisia.

EU:n arvopaperikeskusasetus avaa arvopapereiden selvitys- ja säilytystoiminnan kilpailulle, mikä mahdollistaa sen, että suomalaisyrityksetkin voivat rekisteröidä osakkeitaan ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta. Niitä voidaan siis säilyttää myös hallintarekistereissä, joissa osakkeen varsinainen omistaja jää piiloon, sillä kyse on niin sanotuista yhteistileistä. Suomessa tällainen on ollut sallittua vain ulkomaalaisomistajille, mutta muualla Euroopassa hallintarekistereitä esiintyy laajasti.

Jaskari ei niele väitteitä siitä, että asetus tuotaisiin nyt eduskuntaan jotenkin vaivihkaa. Hänen mukaansa rakentavaa ratkaisua on yritetty löytää koko kevään ajan, eikä rekisteriasiaa erityisesti puitu puoliväliriihessä. Aiemmin vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki syytti hallitusta siitä, että ”hämärärekisteri on diilailtu eteenpäin Kesärannan kabineteissa puoliväliriihen yhteydessä” ja pohti, mikä on saanut pehmitettyä aiemmin niin vastahankaisen perussuomalaiset. Lue myös: Arhinmäki hämmästyi eduskunnan listasta: ”Hallintarekisteri teki taas paluun”

– Puhumalla ja keskustelemalla siitä, mikä on mahdollista, Jaskari vastaa kysymykseen perussuomalaisten pehmityksestä.

–Ei voi muuttaa mahdotonta mahdolliseksi.

Lue myös: Nyt se tuli Timo Soinin suusta: Tyrmäys hallintarekisterille

Hallituspuolueilla yhteisymmärrys

Jaskarin mukaan kyse on EU:n asetuksesta, joka on pakko Suomessakin käsitellä. Jäsenmailla on täytäntöönpanovelvollisuus, ja asia on edennyt EU-komissiossa jo seuraavaan vaiheeseen. Nyt kysellään, ovatko jäsenmaat toteuttaneet asetuksenmukaista lainsäädäntöä.

Jaskarin mukaan Suomi on hakenut kaiken aikaa mahdollisimman avointa järjestelmää, mutta valtaosassa muista EU-maista intressi on ollut toinen, eikä Suomi voi poiketa EU:n linjasta. Silti hänen mukaansa ”haluttiin mahdollisimman pitkälle tsekata, mikä on mahdollista asetuksen hengessä”.

–Mitä kaikkea Suomessa voidaan tehdä ja miten voimme tulkita sitä asetusta, hän selventää.

Nyt hallituspuolueiden välillä on Jaskarin mukaan yhteisymmärrys siitä, mikä on asetuksen hengessä mahdollista. Hänen mukaansa hallitus on halunnut vielä lisätä asetukseen muutamia ponsia lisäselvitysten toivossa. Torstain kokouksessa keskustellaan siitä, miten asetus voidaan tuoda Suomeen niin, että toiminta säilyisi mahdollisimman avoimena ja etsitään vielä ratkaisumalleja siihen, pystytäänkö avoin omistus pitämään jotenkin ainoana vaihtoehtona.

–Voi olla hyvinkin, että sitä ei löydy, hän kuitenkin myöntää.

”Jos Suomessa sijoitat, mikään ei muutu”

Jaskarin mukaan Suomessa tilanne kuitenkin säilyy ennallaan, eikä meille tule hallintarekisteriä. Ongelmana on se, että jos pääomia sijoitetaan muun maan kautta, noudatetaan kyseisen maan lainsäädäntöä, mihin Suomella ei ole sanomista. Hän huomauttaa, että EU-asetus mahdollistaa erilaiset vaihtoehdot, joista esimerkiksi Ruotsissa on käytössä molemmat ääripäät eli sekä hallintarekisteri että arvo-osuusrekisteri, joista on vapaus valita. Näin ei Jaskarin mukaan käy Suomessa, missä säilytetään vain arvo-osuusjärjestelmä.

–Suomeen ei ole tulossa hallintarekisteriä. Samalla todetaan, että asetus ei mahdollista sitä, että suomalaiset menevät sanomaan, etteikö Saksassa enää saisi olla hallintarekisteriä.

–Jos Suomessa sijoitat, mikään ei muutu.

Jaskarin mukaan hallituksen tavoitteena on ollut malli, jossa omistuksistaan on aina järkevä kertoa. Siksi on pohdittu esimerkiksi piilottelusta koituvia sanktioita ja lähdeverosysteemiä, jossa veron tasosta vielä keskustellaan.

–Mikäli ei tiedetä lopullisia omistajia, silloin pitää olla lähdevero.

Jaskari painottaa, että suuri merkitys on myös tänä vuonna alkavalla laajalla kansainvälisellä verotietojen automaattisella vaihdolla viranomaisten kesken, mitä Jaskari kutsuu tuplatsekkaukseksi. Aiemmin tietoja sai vain esittämällä pyynnön ja perustelun. Jaskari sanoo toivovansa, että tulevaisuudessa muutkin jäsenmaat saadaan vakuutettua avoimempaan järjestelmään siirtymisestä, mutta toistaiseksi näin ei vielä ole.

