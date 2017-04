Kansanedustaja tyrmistyi: ”Autoilu vielä kalliimmaksi tässä maassa? Ei, ei, ei”

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa istuva kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) pitää kohtuuttomana valtiovarainministeriön linjausta yksityisautoilun kustannusten nostamisesta tulevaisuudessa. Mäkelä muistuttaa, että liikenne on verotuksellinen lypsylehmä jo nyt.

Uusi Suomi kertoi torstaina valtiovarainministeriön lausunnosta, joka enteilee autoilun kallistumista lähitulevaisuudessa. Ministeriö arvioi lausunnossaan, että Suomelta vaadittujen liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen ”edellyttänee yksityisautoilun kustannusten nousua”. Tämä voisi tapahtua autoilun vero-ohjausta kiristämällä.

– Ei. Ei. Ei. Tulikohan kantani tähän ministeriön sävellykseen tarpeeksi selväksi, kommentoi Mäkelä uutista Twitter-tilillään.

Mäkelä perustelee ehdotonta vastustustaan Uudelle Suomelle.

– On ihan selvä tosiasia ja tilastoista nähtävissä, että liikenteestä verotetaan jo nyt noin kahdeksan miljardia, ja teiden kunnostamiseen palautetaan pari miljardia – eli liikenne on tällä hetkellä suomeksi sanottuna lypsylehmän asemassa. Sieltä otetaan enemmän kuin sinne annetaan, Mäkelä sanoo.

– Nyt sitten se, että lähdetään esittämään lausuntoja, että autoilu pitäisi saada vielä kalliimmaksi tämmöisessä maassa, jossa yksityisautoilu on täydellinen välttämättömyys ja ihmisten perustarve, se on diplomaattisesti sanottuna hyvin vastuutonta ja harkitsematonta puhetta.

Juttu jatkuu Mäkelän tviitin alla.

Ei. Ei. Ei. #eieiei Tulikohan kantani tähän ministeriön sävellykseen tarpeeksi selväksi? https://t.co/F6zDN6eqaT — Jani Mäkelä (@JaniMakelaFi) April 27, 2017

Ministeriö perustelee kustannusten nousun välttämättömyyttä EU:n asettamille, velvoittavilla päästövähennystavoitteilla. Miten itse tavoittelisit päästövähennystavoitteita?

– Tämä on juuri se perusongelma. Päästövähennystavoitteet ovat totaalisen epärealistisia ja Suomen kannalta epäreiluja Suomen kannalta jo lähtökohtaisesti. Siinä mielessä ministeriö on oikeassa esittäessään, että päästövähennystavoitteet ovat mahdottomat, koska ne kohdistuvat Suomessa liikenteeseen, joka taas meillä on välttämättömyys maan mittasuhteiden puolesta, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mielestä Suomen täytyy pitää huoli siitä, että Suomeen kohdistuvat päästövaatimukset muuten pysyvät kohtuullisina, jotta liikenteen vaatimuksista voitaisiin joustaa.

– Ettei esimerkiksi metsien kohtelu käänny siihen, että niitä pidettäisiinkin päästölähteinä hiilinielujen sijaan, Mäkelä sanoo.

Autokannan muuttaminen vähäpäästöiseksi on Mäkelän mukaan helpommin sanottu kuin tehty.

– Perusongelma on se, että autojen uusiminen maksaa. Ja Suomessa autot ovat kalliita. Ihmisillä ei ole varaa, vaikka olisi haluakin, ostaa niitä uusia vähäpäästöisiä autoja. Ja se, että CO2-päästöjä keinotekoisesti pienennetään sillä, että aletaan käyttää sähköautoja, eikä oteta huomioon että sähkön tuottaminenkin tuottaa hiilidioksidia, on itsensä huijaamista. Toisekseen sähköautojen toimintamatkat eivät nykyisin riitä Suomen etäisyyksillä ja olosuhteissa ainakaan vielä, Mäkelä jatkaa.

– Tietysti olen avoin uusille teknologioille kuten biodieselille, jotka voivat olla Suomelle myös bisnes, ja niihin kannattaa panostaa.

