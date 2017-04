Perussuomalaiset kertoi syyn ”takin kääntämiseen”: ”Rankimman kautta verotetaan”

Takin kääntämisestä syytetty talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) vastasi syytöksiin eduskunnan kyselytunnilla. Perussuomalaiset vastusti aiemmin voimakkaasti niin sanottua hallintarekisterilakia, joka aiemmin tänään hyväksyttiin talousvaliokunnassa.

Myös Turunen äänesti esityksen puolesta. Moni on nostanut esiin perussuomalaisten aikaisempia hyvin kriittisiä puheenvuoroja asiasta. Muun muassa puheenjohtaja Timo Soini on aiemmin luvannut, ettei hallintarekisteriä viedä eteenpäin. Myös Turunen itse on kritisoinut asiaa kovin sanoin.

–Varmaan jokaista kiinnostaa se, miksi perussuomalaiset on nyt tässä mukana, Turunen sanoi kyselytunnilla.

Turusen mukaan hänen takanaan istuneet kansanedustajat olivat ihmetelleet, mitä esityksessä mukana olevat ponnet ovat. Turusen mukaan ponnet ovat syynä siihen, että perussuomalaiset puolsivat esitystä.

–Nämä ovat voimakkaat ponnet, joissa edellytetään nyt kotimaista lainsäädäntöä siltä, että saadaan myös ulkomailta tiedot ja jos ei saada niin rankimman kautta verotetaan. Eli kysymyksessä on: hallintarekisteriä ei ole hyväksytty Suomessa ja ulkomailla se on tehty nyt kannattamattomaksi silloin, jos omistustiedot eivät ole käytettävissä.

–Tämä on se ratkaisu, miksi me olemme tässä mukana.

Turunen kysyi valtiovarainministeri Orpolta ponsien toimeenpanosta. Orpo kehui Turusen puheenvuoroa ja kehaisi, että talousvaliokunnan puheenjohtaja on hyvin perehtynyt asiaan viimeisten vuosien ja kuukausien aikana.

–Kyllä nämä ponnet laitetaan käyttöön ja ne ovat vahvoja ponsia, Orpo vastasi.

Lakiesitys mahdollistaa myös suomalaisille omistusten piilottamisen ulkomaisiin hallintarekistereihin.

Taustalla on EU-lainsäädäntö. EU:n arvopaperikeskusasetus avaa arvopapereiden selvitys- ja säilytystoiminnan kilpailulle, mikä mahdollistaa sen, että suomalaisyrityksetkin voivat rekisteröidä osakkeitaan ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta. Suomessa tällainen on ollut sallittua vain ulkomaalaisomistajille.

Nykyisin suomalaisyritysten on rekisteröitävä osakkeensa Suomen arvopaperikeskukseen ja arvo-osuusjärjestelmään, missä tiedot ovat julkisia.

Lue myös:

”Hyvänen aika!” – Orpo joutui piinattavaksi hallintarekisteristä

Hallintarekisterilaki etenee – Kansanedustaja: Porsaanreikä tukittava

Lupaus eduskunnasta: ”Suomeen ei tule hallintarekisteriä”

Arhinmäki hämmästyi eduskunnan listasta: ”Hallintarekisteri teki taas paluun”

Nyt se tuli Timo Soinin suusta: Tyrmäys hallintarekisterille

Tuliko EU:sta viimeinen niitti? – ”Jos hallitus vielä edistää hallintarekisteriä niin se ei voi piiloutua EU:n taakse”

Näin Stubb lupasi 1.12.2015 – Väite: ”Hallintarekisteri tuodaan takaisin takaoven kautta”

Stubb joutui myöntämään höttöpuheet – kiusallinen kysymys tv:ssä