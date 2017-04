Uber kannattaa tiemaksuja Suomeen – ”Teiden ruuhkautumisen laki”

Kyytipalvelu Uber kannattaa tiemaksujen käyttöönottoa. Uber kertoo kannastaan lausunnossa, jonka se on antanut liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle.

Työryhmä selvittää muun muassa, miten Suomi kykenee saavuttamaan EU:n asettamat vuoden 2030 ilmasto- ja päästötavoitteet. EU:n velvoittava päästövähennystavoite Suomelle on 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Uusi Suomi kertoi aiemmin valtiovarainministeriön arviosta, jonka mukaan yksityisautoilun kustannusten on noustava, jotta päästötavoitteet saavutetaan.

Uber puolestaan huomauttaa, että perinteisesti liikenteen haasteita, erityisesti ruuhkia, on pyritty ratkaisemaan rakentamalla lisää teitä.

–Ajan myötä on nähty, että tämä on tehoton tapa käsitellä asiaa: mitä enemmän tilaa tiellä on, sitä useampi auto ilmestyy tielle. Ilmiö on niin ennustettava, että siitä puhutaan “teiden ruuhkautumisen lakina”, Uber toteaa lausunnossaan.

Uberin mielestä päästöjen vähentämisessä yksi keskeinen elementti on autojen käyttö ylipäätään ja käytön hinta, mihin tehokkain tapa vaikuttaa tähän on tiemaksut. Ne luovat Uberin mukaan kannustimen käyttää väyliä ja tietilaa tehokkaammin.

–Lyhyellä aikavälillä paras tapa vähentää päästöjä on pienentää matkustajakilometrien ympäristövaikutuksia. Tämä onnistuu tuomalla enemmän ihmisiä pienempään määrää autoja, eli parantamalla henkilöautojen täyttöastetta. Tästä syystä tuemme myös tiemaksuja, koska ne lisäävät liikennejärjestelmän energiatehokkuutta ja kannustavat ihmisiä jakamaan kyytejä, Uber linjaa.

– Kaupungeissa kaikista tehokkain tapa liikuttaa suuria määriä ihmisiä tulee aina olemaan joukkoliikenne. Siksi olemmekin innoissamme myös monista yhteistyöhankkeista julkisen liikenteen toimijoiden kanssa ympäri maailmaa, Uber hehkuttaa lausunnossaan.

Vuodesta 2014 asti Uber on kehittänyt omaa uberPOOL-tuotetta, joka muistuttaa läheisesti Helsingissä pilotoitua Kutsuplussaa. POOL yhdistää samansuuntaisia matkoja yhdeksi matkaksi.

Myös liikennevirasto katsoo omassa lausunnossaan, että henkilöautojen täyttöastetta tulisi lisätä kimppakyytejä edistämällä, mitä tulisi tarkastella uudesta näkökulmasta. Virasto kysyy lausunnossaan, voisivatko kimppakyydit esimerkiksi käyttää joukkoliikennekaistoja.

