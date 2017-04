”Nyt on pukki kaalimaan vartijana” – Uudella maatalousministerillä 120 000 euron maataloustuet

Mittavia maataloustukia saavan maitotilallisen Jari Lepän (kesk.) nousu maatalousministeriksi herättää tyytymättömyyttä tukijärjestelmän vastustajissa.

Lepän ja hänen vaimonsa yhteinen, 70-hehtaarinen Antinmäen tila tuottaa muun muassa maitoa ja lihaa ja Leppä on viime vuosina saanut maataloustukia noin 120 000 euroa vuodessa, kertoo Talouselämä.

Kuntavaaleissa ehdolla ollut vihreä ekonomisti Mikko Kiesiläinen nostaa asian esiin Puheenvuoron blogissaan. Hän on toivonut muun muassa Hitas- ja maataloustukijärjestelmien purkamista.

– Suomi maksaa suhteellisesti enemmän maataloustukia kuin mikään muu maa ja Suomen maataloustukijärjestelmä kaipaisi pikaisesti remonttia. Hallitus on tähän mennessä säästänyt tämän lähes kolmen miljardin tukipotin käytännössä kokonaan leikkauksilta, kun kaikesta muusta on leikattu, Kiesiläinen kirjoittaa.

– Nyt hallitus nimitti maatalousministeriksi Jari Lepän, joka on viime vuosina saanut itse maataloustukia noin 120 000 euroa vuodessa. Nyt kun on pukki kaalimaan vartijana, on turha odottaa, että maataloustukijärjestelmää saataisiin järkeistettyä.

Asiasta huomautti torstaina tuoreeltaan myös ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen.

– Politiikkaveikkaus: Uuden maatalousministerin ohjelmassa ei tule olemaan maataloustukien asteittainen lopettaminen, Pursiainen kirjoitti Twitterissä.