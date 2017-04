Hallituksen miesvallalle täysi tyrmäys Ylellä: ”Tämä on kylmäävää kyytiä”

Sukupuolentutkimuksen akatemiatutkija Johanna Kantola katsoo Sipilän hallituksen unohtaneen täysin tasa-arvonäkökulman tehdessään uusia ministerivalintojaan. Kantola kertoi näkemyksestään Ylen Ykkösaamussa perjantaina.

Kaikki kolme uutta ministeriä ovat miehiä, joten hallituksen sukupuolijako on nyt miesvoittoinen peräti lukemin 12–5.

– Tämä näyttää paluulta 1980-luvulle. Meillä on edellisen kerran ollut näin miesvaltainen hallitus 80-luvulla, kun Holkerin hallitus tuli valtaan, Johanna Kantola sanoi Ylen haastattelussa.

– Tämä on aika kylmäävää kyytiä ja näyttää siltä, että niillä tasa-arvonormeilla ja -periaatteilla, joihin on sittemmin sitouduttu, ei yhtäkkiä olekaan merkitystä. Tämän hallituksen sitoumus tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen näyttäytyy tällä hetkellä erittäin heikolta, tutkija jatkoi.

Hallituspuolueet tekivät ratkaisunsa itsenäisesti ja ovat kertoneet valinneensa pätevimmän yksilön. Kantolan mukaan kuitenkin juuri tämä kokonaisuuden tarkastelun sivuuttaminen osoittaa, että hallitus ei ole sitoutunut tasa-arvon edistämiseen.

– Tasa-arvoon ei olla sitouduttu. Tämä on sama keskustelu, mitä on käyty valittaessa komissaareja Euroopan komissioon Suomesta. Aina valitaan se pätevin ja aina se pätevin on sattunut olemaan mies, Kantola sanoo.

Kokonaisuuden tarkastelu, myös sukupuolten tasapainoisen edustuksen näkökulmasta, on Kantolan mukaan pääministerin vastuulla.

– Tällainen valta on ehdottomasti pääministerillä, tai voisi olla, jos siihen olisi sitouduttu, hän sanoo.

Sukupuolten edustuksen vinoumalla on Kantolan mielestä suuri merkitys myös käytännön politiikan tekoon.

– Neljä painavinta salkkua – pääministeri, ulkoministeri, valtiovarainministeri, oikeusministeri – on miehillä. Tällä on suoraa seurausta hallituksen toimintaan. Hallituksen ministerit kokoontuvat ministerivaliokunnissa, joita on neljä, ja esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa kaikki kuusi ministeriä on miehiä. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on yksi nainen seitsemästä. Näin sukupuoli ja valta kietoutuvat yhteen, Kantola sanoo.

