Kansanedustaja nostaa syyniin muslimijärjestön yli 450 000 €:n tuen – tuohtui islamin lain soveltamisesta

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen yhdistysten valtiontuista. Hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että taustalla on Suomen islamilaisen neuvoston (SINE) saamat suuret tuet.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, että SINE:llä on ollut sen ministeriöön toimittamien vuosikertomusten perusteella oma lainopillinen lautakunta, jonka tehtävänä on ollut valita tuomaristoelin avioliitto- ja avioeroasioihin ja ”muiden islamilaiseen lakiin liittyvien asioiden hoitamiseksi”. SINE on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä yli 450 000 euron avustukset vuosina 2007–2014.

Mäkelän mielestä Suomen tukijärjestelmässä on paljon korjattavaa ja monille tuille löytyisi parempaakin käyttöä.

–Eräs kynnys ylitettiin, kun osoittautui että satoja tuhansia euroja yhteiskunnan rahaa oli maksettu tukena Suomen islamilainen neuvosto ry:lle, joka oli tukea saadessaan itse ilmoittanut harjoittavansa islamilaiseen lakiin liittyvien asioiden hoitamista siihen tarkoitetun lautakunnan voimin, Mäkelä kirjoittaa blogissaan.

Mäkelä huomauttaa, että yhdistyslain mukaan yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen.

–Maassamme voi olla vain yksi lainsäädäntö, ja sen ulkopuolinen toiminta ei voi olla ainakaan hyvien tapojen mukaista. Nyt paljastui yksittäinen väärinkäytös, mutta ilman selvitystä ilmiön laajuudesta ei voida sulkea pois mahdollisuutta muista vastaavista tapauksista.

–Tämän suuruusluokan tukivaroin on mahdollista harjoittaa laajaa toimintaa ja palkata vakituisia työntekijöitä. Erityisesti tiukassa taloudellisessa tilanteessa yleinen oikeustaju edellyttää, että ministeriöllä on varmuus siitä, millaista toimintaa yhteiskunnan varoin harjoitetaan.

Mäkelän kirjalliseen kysymykseen vastaa asiasta vastaava kulttuuriministeri, joksi on nousemassa Mäkelän puoluetoveri Sampo Terho (ps). Mäkelä kertoo päättäneensä kysymyksen tekemisestä silloin, kun ei ollut vielä varmuutta siitä, että kulttuuriministerin salkku tulee perussuomalaisille.

–Nyt kuitenkin kun näin on tapahtumassa, koen että nimitys osui tämän huolestuttavan ilmiön osalta kohdalleen. Odotan uudelta puolueemme ministeriltä tiukkoja toimia omaan toimialaansa liittyvien valtiontukien perkaamiseksi, Mäkelä kirjoittaa.

Mäkelä on muotoillut varsinaisen kysymyksen seuraavasti:

–Mitä tehdään nyt ja aiotaan jatkossa tehdä sen varmistamiseksi, että erityisesti merkittävää valtiontukea saavat yhdistykset noudattavat toiminnassaan Suomen lakia sekä täällä hyväksyttäviksi koettuja tapoja ja jos tässä havaitaan poikkeamia, aikooko ministeriö lopettaa ensi tilassa kyseisten yhdistysten tukemisen?

