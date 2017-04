Suomalainen huumekauppias kertoo: Näin alkoi 11,5 vuoden vankeustuomio

Tasan vuosi sitten Lasse Kärkkäisen elämä mullistui täysin, kun hänen kerrostaloasuntonsa ovelta kuului ääni. Kärkkäinen kävi tarkastamassa, kävikö postiluukku, mutta mitä ilmeisemmin taloyhtiön yleisavain pujahti sisään lukkopesään.

–Seuraavaksi huomasin olevani raudoitettuna eteisessä, kasvot vasten sähkökaappia, Kärkkäinen kertoo Uudelle Suomelle Vantaan vankilasta.

–Ei sieltä mitään ”poliisi”-huutoja kuulunut, mutta tietysti tilanne oli aika selvä.

Kärkkäisen tilannekuvan vahvisti poliisi, joka raudat lyötyään ilmoitti, että häntä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Kiinniottohetkellä Kärkkäisen asunnossa oli yli kolme kiloa erilaisia huumeita, pääasiassa muuntohuumejauheita sekä 46 grammaa ketamiinia ja reilu desilitra dopinglain vastaista testosteronia. Lisäksi poliisi takavarikoi 7 800 euroa käteistä rahaa.

Silti Kärkkäinen oli yllättynyt poliisin tulosta. Hän luuli jo selvinneensä. Vuodesta 2014 hän oli pyörittänyt netin Tor-verkossa huumekauppaa nimellä Douppikauppa, mutta kertoo ajaneensa verkkokaupan toimintaa alas jo vuoden 2015 aikana.

–Se oli aikamoinen yllätys, että poliisi siinä vaiheessa tuli. Olisin odottanut, että ennen kaikkea sen ensimmäisen vuoden aikana, 2014, olisi tullut. Siinä mielessä se tuli todella yllätyksenä. Tulli oli päässyt jäljille sitten jälkikäteen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Kärkkäisen helmikuussa 11,5 vuodeksi vankeuteen muun muassa viidestä törkeästä huumausainerikoksesta ja kahdesta salakuljetuksesta. Lisäksi hänet tuomittiin korvaamaan valtiolle rikoshyötynä ansaitut 528 644,44 euroa.

–Pidän itseäni keskikokoisena huumekauppiaana. Lähelläkään en ole isoja tekijöitä, mutta sitten taas isompi, kun jotkut diilaavat muutamia grammoja budia [kannabista] kavereille. Jos tuon tyyppisillä määrillä tekee ammattimaista huumekauppaa vuosia, niin kyllä se äkkiä tulee.

Tarkkaa tietoa Suomen huumemarkkinasta ei luonnollisestikaan ole, mutta arviot koko laittoman talouden koosta vaihtelevat 200–1000 miljoonan euron välillä.

–Puhutaan satojen tuhansien eurojen myyntituloista. Voittoa siitä jää ehkä vähän vähemmän, mutta monet tekevät isoja rahoja huumekaupalla. Se on fakta.

”Huumeet olivat yksi projekti”

Huumekauppiaaksi Kärkkäinen kertoo päätyneensä eri syistä. Yhtäältä se oli hänen liberaalin, huumausaineisiin sallivasti suhtautuvan poliittisen näkemyksen mukaista. Kärkkäinen on ollut Piraattipuolueen kuntavaaliehdokkaana vuonna 2012 ja kirjoittanut blogia Uuden Suomen Puheenvuoro-palvelussa. Viimeisen kirjoituksen ennen kiinniottoa hän julkaisi noin viikkoa aiemmin viestipalvelu WhatsAppin viestien salauksesta.

Toisaalta hän kertoo olevansa projekti-ihminen, joka tarttuu toimeen, kun jokin asia ei toimi oikein. Huumekaupan ongelmana olivat Kärkkäisen mukaan muun muassa siihen kytkeytynyt rikollisuus ja käyttöturvallisuus. Hän ei halua vastata siihen, käyttikö hän itse huumeita.

–Tämä oli yksi projekti, mutta ikävä kyllä hyvinkin laiton. Toinen oli videoformaattiprojekti, josta Google on nyt tehnyt standardin eli webm tai Matroska, jonka aloitin, koska Microsoftin silloinen formaatti ei ollut pätevä.

Tuottoisan huumekaupan lopettamisen syytä Kärkkäinen ei yksilöi. Tuli muita projekteja, hän sanoo: siviilityö, kolmekymppisen seuraelämää ja tekniikan kandidaatin tutkintokin oli Aalto-yliopistossa virkamiesruotsia vaille valmis.

–Ensimmäinen viikonloppu putkassa oli todella vaikeaa. Siinä joutui miettimään elämänsä täysin uudelleen, ja mitä on tapahtunut, kuinka pitkään sitä joutuisi olemaan vankilassa. En osannut kuvitella, että näin pitkä reissu tulisi.

–Sain tutkintavankeudessa suorittaa ruotsin kurssin loppuun ja kandidaatiksi valmistuin sitten vankilassa. Vankilanjohtaja lupasi selvittää, voisinko saada tietokoneen käyttöön diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamista varten.

”Vartija päivitteli – jätkät mieluummin vetävät huumeita”

Vankilaelämään Vantaalla Kärkkäinen sanoo vuoden jälkeen sopeutuneensa ”jonkin verran”. Vankilassa olo oli rauhallisempaa kuin hän oli kuvitellut ja mitä amerikkalaiset elokuvat antoivat ymmärtää. Silti käsirysyyn hänkin kertoo joutuneensa.

–Täällä rikolliset istuskelevat ja pelailevat keskenään. Me kokkailemme kaikenlaista ja tämmöistä ohjelmaa. Seura nyt on mitä on. Ei ole hirveän mielekästä juttuseuraa löytynyt suoraan sanoen. Mutta jotain sosiaalista elämää on kehitettävä, vaikkei kavereita kyllä tästä porukasta löydy.

–Puhutaan paljon rikoksista. Osa on hyvin katkeroitunutta ja he vannovat tekevänsä yhteiskunnan tuhoksi kaiken, minkä pystyvät tekemään. Valtaosa on vain lusimassa tuomiota, kuten sanotaan.

–Osa on tehnyt nuorisokodista asti rikoksia ja puhutaan, että on ollut vankilassa jo kymmenen kertaa. Huumerikollisissa on paljon ensikertalaisia, kun niistä tulee suoraan pitkiä tuomioita. Mutta ei juuri korkeakoulutettuja ole.

Huumediilerien lisäksi vankilassa istuu myös huumeiden käyttäjiä. Kärkkäisen mukaan yleisin huume on subutex ja muut vahvasti riippuvuutta aiheuttavat opiaatit. Kauppaa käydään vankilan ulkopuolella tapahtuvilla tilisiirroilla. Sisäpuolella vaihdon välineenä toimii myös tupakka ja Kärkkäinen kertoo todistaneensa, kuinka vanki vaihtoi päällään olleita vaatteita huumeisiin.

–En usko, että maailmassa on yhtään sellaista vankilaa, missä ei käytettäisi huumeita. Niitä käytetään täällä kyllä selvästi vähemmän kuin ulkomaailmassa. Ihan hirveästi se ei näy, ja kun itse nyt olen työosastolla, niin täällä tehdään täyttä työpäivää ja joutuu antamaan kusinäytteitä aika ajoin ja sitoutumaan päihteettömyyteen.

–Vartija päivitteli sitä, että miten tänne on vaikea saada työntekijöitä, kun mieluummin jätkät ovat osastolla, missä näytteitä ei tarvitse antaa ja voi vetää huumeita. Kyllä päihdetilanne on myös henkilökunnalla tiedossa.

Pelko: Tiedustelutoimet hyväksytään kumileimasimella

Omaa 11,5 vuoden tuomiotaan Kärkkäinen pitää ”melko lailla kovana” ja hän on valittanut siitä. Tuomio ei siis ole lainvoimainen. Hän on eri mieltä käräjäoikeuden tulkinnan kanssa siitä, oliko kyse yhdestä vai useammasta eri rikoksesta. Toiseksi hän katsoo olevansa oikeutettu niin sanottuun selvittämisetuun, eli rangaistuksen alentamiseen sen vuoksi, että hän itse avusti poliisia rikosten selvittämisessä.

–Se on uusi järjestelmä, eikä korkein oikeus ole linjannut siitä vielä minkäänlaista oikeuskäytäntöä, paljonko etua annetaan minkäkinlaisista tunnustuksista. Tutkinnan aikana rikostutkijat sanoivat, että minulle tulisi kymmenen vuoden tuomio, jos en auta tutkintaa mitenkään, ja että jos autan, saisin lyhyemmän tuomion. Tämä on melko lailla kova rangaistus.

Rangaistuksensa lisäksi Kärkkäinen on pettynyt siihen, kuinka hänet eristettiin 8 kuukaudeksi tutkinnan aikana. Hän pitää kestoa tarpeettoman pitkänä ja pohtii asian viemistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Samalla hän sanoo menettäneensä uskonsa siihen, miten Suomessa käräjäoikeudet käsittelevät poliisin pakkokeinoja koskevat hakemukset. Poliisi ei ilman oikeuden lupaa saa käyttää sellaisia pakkokeinoja kuten televalvontaa ja vangitsemiset.

Kärkkäistä huolettaa, miten uuden, eduskunnan käsittelyyn siirtyvän tiedustelulain toimia jatkossa käytetään.

–Oman tutkintaprosessin kohdalla kyllä hämmästytti, miten se on niin puhtaasti kumileimakäsittely kuin olla ja voi. Se on aivan yhdentekevää, esittääkö poliisi pakkokeinoille mitä perusteita, vaan oikeudelle riittää, että poliisi haluaa tällaisen tehdä. Tuomari toteaa, että edellytykset ovat voimassa ja sillä selvä. Se on suoraan sanoen syönyt uskoani oikeuslaitokseen. Mitään tosiasiallista funktiota tällä ei ole muuta kuin että paperilla näyttää paremmalta. Ei tällä mitään rajoittavaa vaikutusta ole.

Kärkkäinen kertoo tutkinnasta ja vankeuselämästä myös Puheenvuoron blogissaan. Hänen internetin käyttöään on rajoitettu, joten tekstit julkaistaan vankilan ulkopuolelta hänen ystäviensä toimesta.

–Olen siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että vaikka syyttäjä kaikin keinoin pyrkii estämään normaalin elämän jatkumisen tämän jälkeen, niin työpaikka on toistaiseksi luvattu säilyttää. Uskon, että pääsen palaamaan sinne. Se että onko niskassa sitten 20 vuoden ulosotto, on asia erikseen.

–Ja vaikka tutuille tämä on tullut hirveänä yllätyksenä, niin kukaan ei ole ilmoittanut, ettei haluaisi kuulla minusta enää.