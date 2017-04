”Tarja Halosen kampanja on jatkunut jo pitkään” - Politiikan veteraani ennakoi jättiyllätystä ehdokasasetelmiin

Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko, ylipormestari Raimo Ilaskivi ennakoi presidentti Tarja Halosen pyrkivän uudelleen presidenttiehdokkaaksi. Ilaskiven mukaan Halosen kampanja on jatkunut jo pitkään.

–Mitä sitä enää turhaan peittelemään. Hänen kampanjansa on jatkunut jo pitkään, Ilaskivi kirjoittaa IL-blogissaan.

Hän nostaa esiin Halosen viimeaikaisia ulostuloja, kuten voimakkaan kannanoton pakkopalautuksia vastaan HS Vieraskynässä.

–Kuka hätkähdytti kirpeällä kannanotollaan? Suomen juhlavuosi 100 alkaa kestävän kehityksen ja tasa-arvon teemoilla, kertoi viesti Meksikosta. Mutta kenen viesti? Kuka on jatkuvasti kiinnostunut kansainvälisistä kysymyksitä naisten ja lasten terveyden ja hyvinvoinnin osalta, ihan New Yorkissa asetetun korkean tason kansainvälisen työryhmän rinnakkaispuheenjohtajana? Kuka terveisten lähettäjänä työryhmän kokouksesta Genevessä? Mainittu henkilö on korostanut siteitään esimerkiksi Pietariin, Kairoon ja Washingtoniin, viitannut kontakteihinsa presidentti Vladimir Putiniin. Hän on jopa käyttänyt videotervehdystä osoittaakseen kantansa katastrofiriskien hallinnasta. Kenen nimi tulee esiin uutisissa ellei nyt ihan päivittän niin vähintäänkin joka viikko? On kannanottajana, tervehdysten lähettäjänä, tapahtumien suojelijana, juhlapuhujana jne jne jne. Sama nimi kaikissa näissä yhteyksissä, Ilaskivi luettelee.

–Taitavasti valittuja yhteyksiä ja lähestymisiä. Linnunpöntöillä vihreisiin, työryhmillä naisiin ja lapsiin, uutispalstoilla valveutuneisiin ja sosiaalisista kysymyksistä kiinnostuneisiin kansalaisiin. Ketä tällainen toiminta kiinnostaa? Tietenkin henkilöä, jolla on taitoa, kokemusta ja osaamista kuin myös aiempaa kannatusta, kun puheenaiheena on tuleva tasavallan presidentti, hän jatkaa.

Ilaskivi korostaa, että Suomen perustuslaki rajoittaa presidentin toimikaudet kahteen peräkkäiseen, mutta ”lepokauden” jälkeen mikään ei estä asettumasta uudelleen ehdolle.

–Sopii lukea perustuslakimme 54 pykälän 1 momentin toinen lause. Ei sitä sen selkeämmin voi sanoa.

Ilaskivi muistuttaa, ettei SDP:llä ole toistaiseksi presidenttiehdokasta.

–Yhä useampi alkaa kahden kesken kysellä, onko asia jo selvä, varataanko tilaa ehdokkaalle, jonka ilmoitusta vaan odotellaan? Sellaista ehdokasta, joka saattaisi kenties sävähdyttää ja puolueen omasta mielestä tehdä kamppailusta mielenkiintoisen. Miten muut tähän suhtautuvat, se sitten onkin kokonaan toinen asia, hän kirjoittaa.

Muun muassa SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner ja entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen ovat esittäneet, että istuva presidentti Sauli Niinistö voisi olla myös SDP:n ehdokas ensi vuoden presidentinvaaleissa. Niinistö ei ole vielä ilmoittanut jatkohaluistaan. Hän on sanonut kertovansa mahdollisista jatkoaikeistaan noin vuosi ennen vaaleja. Toistaiseksi ehdokkaiksi on nimetty keskustan Matti Vanhanen, vihreiden Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton Merja Kyllönen.

