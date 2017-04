Asiantuntija perkaa soten rahoitusmallia: ”Voikin huonontaa väestön terveyttä”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen epäilee sote-uudistukseen sisältyvää terveydenhuollon rahoituksen uudistamista.

–Tosiasiassa sote-uudistuksen myötä monikanavaisen rahoituksen rinnalle tulee monituottajamalli, mikä tekee terveydenhuoltojärjestelmän ohjaamisen entistä vaikeammaksi, hän toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Nykyisen monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkaminen oli osa sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Tällä hetkellä terveydenhuollon tuotantoa rahoitetaan kuntaverolla, valtionosuuksilla, Kela-korvauksilla, työnantajien toimesta sekä potilaiden itse maksamilla asiakasmaksuilla. Lehtosen mukaan monikanavainen rahoitus johtaa helposti kunkin maksajan haluun siirtää kustannuksia toisen maksajan vastuulle, mikä aiheuttaa käytännön terveydenhuollossa nyt monenlaisia osaoptimointeja.

–Terveydenhuollon rahoituksen perustana on sote-uudistuksen jälkeen ns. kapitaatiorahoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että terveyspalvelut järjestävälle maakunnalle maksetaan valtion varoista korvausta alueella hoidettavan väestömäärän mukaisesti. Kapitaatiokorvauksen suuruuteen vaikuttaa jonkun verran väestön sairastavuus, erityisesti vanhusten osuus väestöstä. Kapitaatiokorvauksen ongelmana kuitenkin on, että järjestäjälle on rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi kannattavaa pyrkiä estämään erilaisten terveydenhuollon suoritekulujen toteutuminen. Tällaisia suoritekuluja ovat esimerkiksi potilaille tehtävät kirurgiset toimenpiteet, Lehtonen kertoo.

Hän sanoo, että tilanne on hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi siivouspalvelun hankinnassa yritykseen.

–Jos siivous hankitaan kiinteää kuukausikorvausta vastaan, pyrkii siivousta tekevä yritys mahdollisuuksiensa mukaan tuottamaan palvelunsa mahdollisimman vähillä suoritteilla. Käytännössä tämä näkyy sitten siinä, että monet hieman piilossa olevat paikat jäävät kokonaan siivoamatta. Terveydenhuollossakin on monia asioita, joissa suoritteen tekemistä voidaan siirtää eteenpäin. Potilaan tarvitsemia leikkaushoitoja voidaan myöhentää, jos rahat eivät yhtenä vuonna riitä niiden tekemiseen. Kustannukset siirtyvät tällöin työkyvyttömyydestä kulut maksavan tahon vastuulle, joka ei sote-uudistuksen jälkeenkään ole sama taho kuin terveyspalvelut järjestävä maakunta, Lehtonen toteaa.

Hän korostaa, että ”reaalimaailmassa” palvelut järjestävä taho pyrkii minimoimaan kulunsa ja palveluja tuottava taho maksimoimaan tulonsa.

–Tuotettu terveys sen sijaan näkyy vasta vuosien ja vuosikymmenten päästä. Tämä johtaa siihen, että sairaanhoidon kustannuksia budjettien tiukentuessa siirretään eteenpäin ja potilaat joutuvat jonottamaan terveyttä tuottaviin toimenpiteisiin. Näin on käynyt muun muassa Englannissa, jonka rahoitusmallia uudistettiin melko lailla samaan suuntaan kuin mitä Suomessa nyt suunnitellaan. Tiukka valtionohjaus terveydenhuollon kulujen osalta edesauttaa sekin toimenpidejonojen muodostumista, varsinkin kun terveydenhuollon valvontaa siirretään finansseista vastaavan valtiovarainministeriön alaisuuteen, Lehtonen arvioi.

Lehtosen mukaan terveydenhuollon rahoituksen tulisi perustua kapitaatiomallin ja suoritteiden tuottamisen järkevän yhdistelmän tukemiseen, joka tuottaisi arvoa sekä potilaalle että koko yhteiskunnalle.

–Mikä tällainen yhdistelmä tuottaisi Suomessa eniten terveyttä, ei kuitenkaan ole kenenkään tiedossa. Terveydenhuollon rahoituksen uudistamisen vaikutusarvioinnit perustuvat enemmän arvaukseen kuin tietoon. Siksi sote-uudistus voikin yhtä lailla huonontaa väestön terveyttä kuin parantaa sitä, hän päättää.