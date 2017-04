Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmässään sosiaali-ja terveyspolitiikasta vastaava Sari Sarkomaa vaatii hallitusta jatkamaan ratkaisun etsimistä perhevapaauudistukseen.

–Perheille välttämättömän uudistuksen kuoppaaminen olisi kallis virhe. Pettymys oli suuri, kun sopua ei vielä puoliväliriihessä löytynyt. Yritys ei ollut vielä riittävän kova. Lannistumisen sijaan on sisuunnuttava, Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.

Hän ehdottaa hallituspuolueiden kansanedustajien muodostamaa valmisteluryhmää työstämään uudistuksen perusteita ja ”perhesopua”. Samalla mallilla on Sarkomaan mukaan viety eteenpäin muun muassa alkoholi - ja apteekkisäätelyä.

–Uskon vakaasti, että asiassa löydetään sopu. Kokoomuksen ajaman joustavan ja valinnanmahdollisuuksia lisäävän sekä erilaisia perheitä yhdenvertaisesti kohtelevan mallin perusperiaatteet jaetaan laajasti. Lähes jokaisella puolueella ja työmarkkinakeskusjärjestöillä on tuoreet valmiit mallit, jotka ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan. Vaikka erojakin on, niin yhteisen sävelen löytäminen on varmasti saavutettavissa. Hallitus on saanut sovittua monta vaikeaa asiaa. Arvioni on, että sopua ei vielä yritetty riittävästi. Syksyn budjettiriihi on paikka, johon mennessä olisi päätös saatava.

Sarkomaan mukaan hallituksella on perheasioissa näytön paikka.

–Perheministerin nimitystä pidin itse koko hallituksen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia. On perin kummallista, jos historiallisen uudistava ja vielä perheministerin omaava hallitus jättäisi perhevapaat koskemattomaksi tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava, hän sanoo.

”Kukaan ei pöyristele urasuuntautunutta isää”

Samaan asiaan ottaa blogissaan kantaa toinen kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen. Vartiaisen mukaan avain työelämän tasa-arvoon löytyy perhevastuiden tasa-arvosta.

–Perhevapaiden joustavammat käyttömahdollisuudet auttaisivat sekä isiä että äitejä yhdistämään työn ja perheen arjen nykyistä paremmin. Uudistus olisi tuonut perheille jopa lisää vapautta päättää vapaiden käytöstä. Erikoisena pidän sitä, että isän osallistumista lapsen hoitoon pidetään pakottamisena, mutta äidille se on velvollisuus. Kukaan ei pöyristele urasuuntautunutta isää. Äideillä tulisi olla tismalleen samat oikeudet, hän kirjoittaa.

Vartiainen sanoo, että naisten menestymisen ja perheen perustamisen asettaminen vastakkain on vaarallista niin syntyvyydelle kuin työllisyydelle.

–Hyvinvointiyhteiskunnan edellytys on korkea työllisyysaste, joka on huomattavasti paremmin ymmärretty naapurissamme Ruotsissa.

Perhevapaiden uudistamista ovat vastustaneet erityisesti perussuomalaiset. Puolueen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini totesi puoliväliriihen jälkeen, että ”perussuomalaiset pelastivat kotiäidit”.

–Meille on tärkeää, että perhe saa itse valita kumpi vanhemmista on kotona. Me emme hyväksy yhteiskunnan saneluvaltaa perheen sisäisiin asioihin. Onko se meille pyhä arvo? Tärkeä arvo se on. Onko tämä meille ideologinen kysymys? On, hän kirjoitti blogissaan.

Juhana Vartiainen vastaa Soinille toteamalla, että yhteiskunnalla ja sitä kautta poliitikoilla on oikeus tai pikemminkin velvollisuus puuttua etuuksien jakotapaan sekä niiden ohjausmekanismeihin.

–Yhteiskunnan tehtävä nimenomaan on huolehtia oikeanlaisista kannusteista. Tässä tapauksessa puhutaan siitä, kuinka pitkän jakson yhteiskunta maksaa siitä, että ihminen on pois työmarkkinoilta.

Vartiaisen mukaan Soini sivuuttaa sen, että naisten ja miesten työmarkkina-asemat ovat edelleen keskimäärin erilaiset ja myös Pohjoismaissa sukupuolten keskimääräinen palkkaero on 15-20 prosenttia.

–Tutkimukset osoittavat, että suoran palkkasyrjinnän merkitys on rajallinen. Pääosa sukupuolten palkkaerosta syntyy naisten ja miesten erilaisesta urakehityksestä ja ohjautumisesta erilaisiin tehtäviin ja eri toimialoille. Jos verrataan saman ikäisiä naisia ja miehiä samoissa tehtävissä ja samoilla aloilla, palkkaero on selvästi pienempi. Palkka riippuu urakehityksestä, ja työurat ovatkin avain naisten ja miesten eriytyneisiin työmarkkinarooleihin. Monet nuoret naiset ja miehet aloittavat uransa samalla tavalla, mutta eroa alkaa syntyä siinä vaiheessa, kun lapsia tulee. Silloin aletaan erikoistua, naiset perhevastuisiin ja miehet työuraan, Vartiainen kommentoi.