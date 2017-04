Tutkija ihmettelee venäläisen voitonpäivän marssin tuomista Suomeen: ”Uho ei sovi tälle maalle”

Venäjä-tutkija, dosentti Arto Luukkanen ihmettelee, miksi venäläisten Rufi-yhdistys haluaa järjestää ns. ”kuolemattomien marssin” Helsingissä 9. toukokuuta. Päivää vietetään Venäjällä toisen maailmansodan voittoa juhlistavana voitonpäivänä.

–Se mikä on hyvä Venäjällä, ei ehkä ole viisasta ulkomailla. Rufi-järjestö on niin kovin pieni ja alkutekijöissään. Ainoastaan silloin, jos paikalle raahataan venäläistä mediaa, propagandisteja ja vouhottajia julistamaan ”maanmiesten sortoa”, on asia toinen. Samoin monet Suomen venäläisetkin kysyvät perustellusti: miksi tätä marssia järjestetään maassa, jota vastaan Neuvostoliitto on sotinut, mutta jolla on nykyään toimivat suhteet itään? Miksi rauhallisia suhteita halutaan järkyttää, Luukkanen kysyy Puheenvuoron blogissaan.

–Näin ulkopuolisena tuntuu siltä, että tässä halutaan viritellä jonkinlaista suomalaista pronssisoturikiistaa turhan takia. Koko jutun argumentointi tuoksahtaa ulkopäintuodulta. Uho ei sovi tälle maalle; se tulkitaan täällä vakavammin kuin ehkä halutaan. Kysymysten kysymys on: miksi lietsoa tällaista vastakkainasettelua? Onko kysymys riidasta riidan takia, hän jatkaa.

Luukkanen pelkää ”uhomarssien” johtavan asenteiden kovenemiseen.

–Ne vaikuttavat myös suomalaisten stereotypioihin. Nyt on helppo uskoa, että Venäjä on aggressiivinen ja imperialistinen valtio, joka ei halua muuta kuin kääntää omat sisäiset vaikeutensa ulkoisiin mellakoihin, hän toteaa.

Luukkanen huomauttaa blogissaan, että hankkeen takana näyttäisi olevan Rufia paljon arvovaltaisempi ja painavampi taho.

–Kulttuurikeskuksien pääkonttori ”Rossitrudnichestvo” ympäri maailmaa tukee/järjestelee näitä marsseja. Asia liittyy myös Осорс-järjestöön ja Helsingin venäläisen sotilashautausmaan ”pelastamiseen”. Kaiken kaikkiaan koko hanketta voi seurata aina Venäjän hallitukseen saakka, hän sanoo.

Rufi kertoo Facebook-sivuillaan olevansa suomalais-venäläinen yhdistys, joka on tarkoitettu sekä suomalaisille, että Suomessa asuville venäläisille, ja yhdistyksen perustajina on molempien kansallisuuksien edustajia.