Asiantuntija arvostelee perhepolitiikkaa TE:lle: ”Ei Suomi niin köyhä ole, ettei sillä olisi rahaa tärkeisiin asioihin”

Nuorten aikuisen työmahdollisuuksien ja toimeentulon heikentyminen uhkaavat pudottaa Suomen erittäin vähäisen syntyvyyden maiden joukkoon, perhepolitiikan asiantuntija arvioi Talouselämän mukaan.

Tilastokeskuksen mukaan keskeinen syntyvyyden mittari eli yhtä naista kohden laskettu kokonaishedelmällisyysluku pieneni Suomessa viime vuonna 1,57:ään. Vuonna 2010 luku oli 1,87.

–Kokonaishedelmällisyysluku on laskenut todella lyhyessä ajassa todella paljon, sanoo lapsi- ja perhepolitiikan johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Iivosen mukaan syntyvyyden supistumisen taustalla on kolme tekijää: nuorten aikuisten työmahdollisuuksien ja tulonjaollisen aseman heikentyminen sekä yleinen taloudellinen epävarmuus.

–Nämä kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, että hyvin lyhyessä ajassa syntyvyys on laskenut paljon, Iivonen sanoo.

Maaginen 2,1:n raja

Karkeasti määriteltynä kokonaisuushedelmällisyysluku kuvaa lapsimäärää, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan. Luvun pitää olla vähintään 2,1:ssä, jotta väestön määrä pysyy ennallaan ja sen ikärakenne tasapainossa. Mikäli kokonaishedelmällisyysluku jää alle 2,1:n, ikääntyneiden osuus väestöstä alkaa kasvaa ja ajan mittaan väestö alkaa supistua.

–Vähäinen syntyvyys on vahvasti taloudellinen kysymys. Se vaikuttaa esimerkiksi työvoiman saatavuuteen, ja samoin lapsiperheiden kulutus pitää taloutta pyörimässä, Iivonen sanoo.

Jos väestössä on verraten vähän työssä käyviä nuoria aikuisia ja paljon vanhuuseläkkeelle siirtyneitä ikäihmisiä, vanhuuseläkkeiden sekä terveydenhuollon kaltaisten palveluiden rahoittaminen vaikeutuu.

Alhaisista alhaisin hedelmällisyys uhkaa

Suomessa syntyvyys on ollut verraten vähäistä jo puolen vuosisadan ajan. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kokonaishedelmällisyysluku putosi 2,1:n alle Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1969.

Sen jälkeen kokonaishedelmällisyysluku on ollut keskimäärin 1,73. Vaikka tämä keskiarvo on pienempi kuin 2,1, se on ollut kohtuullisen korkea verrattuna useisiin Euroopan maihin.

Monissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa on ollut usean vuoden ajan vallinnut ilmiö nimeltään ”alhaisista alhaisin hedelmällisyys”, jossa kokonaishedemällisyysluku jää pitkäksi aikaa 1,3:een tai sen alapuolelle.

Iivosen mukaan nyt Suomessa tapahtunut syntyvyyden notkahdus voi hyvin tarkoittaa sitä, että kokonaishedelmällisyysluku ei palaudu aiemmalle kohtuullisen hyvälle 1,8 tasolle.

–Jos tällainen kehityksen suunta jatkuu, 1,3:n taso on myös Suomessa aivan mahdollinen, Iivonen sanoo.

Mikäli tulevaisuuden talouskasvua uhkaavaan vähäiseen syntyvyyteen halutaan muutos, julkisen vallan pitää parantaa perhepolitiikkaa, Iivonen sanoo.

Asiat huonommin kuin muissa Pohjoismaissa

Iivonen mainitsee vertailukohtana muut Pohjoismaat kuten Ruotsin, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli toissa vuonna 1,85.

Suomessa elää Iivosen mukaan mielikuva, että Suomessa on suurin piirtein saman tasoiset perhe-etuudet kuin muissa Pohjoismaissa.

–Näin asia ei ole. Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomessa on paljon joustamattomampi perhevapaajärjestelmä ja alhaisempi rahallisten vanhempain etuuksien korvaustaso, hän sanoo.

Jos Suomen syntyvyyttä lisätä syntyvyyttä, julkisen vallan eli käytännössä istuvan hallituksen pitää esimerkiksi parantaa varhaiskasvatuksen saatavuutta, helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä suurentaa rahallisia vanhempain etuuksia.

Iivonen mainitsee yritystuet esimerkkinä julkisten menojen osa-alueesta, josta tinkimällä voitaisiin rahoittaa parannuksia perhepolitiikkaan.

–Ei Suomi niin köyhä ole, ettei sillä olisi rahaa tärkeisiin asioihin. Kyse on poliittisesta tahdosta. Halutaanko perhepolitiikkaan investoida lisää vai ei, Iivonen sanoo.

Lähde: Talouselämä, Juhana Rossi

