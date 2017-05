Vaatimus Juha Sipilälle: ”Nopeasti kirkastettava Eurooppa-linjauksiaan”

Perussuomalaisten Sampo Terhon nousu Eurooppa-ministeriksi kirvottaa kansanedustajista edelleen teräviä kommentteja. Maanantaina asiaan puuttui SDP:n Eero Heinäluoma.

–Sipilän hallituksen pitää nopeassa tahdissa selvittää itselleen ja kansakunnalle, millaista Eurooppa-politiikkaa hallitus aikoo ajaa. Suomen mahdollisuudet vaikuttamiseen heikkenevät olennaisesti, jos Eurooppa-ministerimme mielletään kannattavan eroa EU:sta, hän sanoi puhuessaan vappuna Loviisassa ja Mäntsälässä.

–Kansakunnan menestymisen ja vaikuttamisen kohtalonkysymyksiä ei pidä tehdä riippuvaiseksi minkään puolueen sisäisestä vallanjaosta ja puoluekokouspelistä. EU puutteineenkin on maamme hyvinvoinnille ja turvallisuudelle parempi ratkaisu kuin puheet hyppäämisestä Venäjän ja EU:n välimaastoon, Heinäluoma jatkoi.

EU-eron sijaan keskustelua tarvitaan Heinäluoman mukaan unionin kehittämisen isoista vaihtoehdoista. Hän linjaa, että siinä Suomen pitää olla aktiivinen oman etunsa puolustaja ja rakentavien vaihtoehtojen tarjoaja.

–Euroopan Unionissa on vuoden lopulla tehtävänä tärkeitä tulevaisuuslinjauksia. Kysymys on siitä, mihin suuntaan unionin kulkee Iso-Britannian eron jälkeen ja mitä vastauksia unioni antaa kansalaisilleen finanssikriisin ja pakolaiskriisin jälkeisessä maailmassa. EU:n tulevaisuudelle nyt käynnistynyt keskustelu on vähintään yhtä tärkeä kuin aikoinaan päätös Talous- ja rahaliittoon siirtymisestä.

Heinäluoma sanoo, että Suomelle erityisen suurta merkitystä on sillä, miten euroalueen ja puolustuksen alalla yhteistyö tulee jatkossa kehittymään.

–Jotta voimme vaikuttaa maamme hyvinvoinnille ja turvallisuudelle elintärkeissä asioissa, on Sipilän hallituksen nopeasti kirkastettava Eurooppa-linjauksiaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini vastasi jo maanantainaamuna Eurooppa-politiikkaan kohdistuneisiin huoliin.

–Ei kannata hötkyillä. Sekä nykyisellä että tulevalla Eurooppa- ministerillä on kokemusta Euroopan parlamentista, sitä kokemusta nykyhallituksessa ei muilla ole, hän sanoi.

Muun muassa oppositiopuolue RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrisson ja hallituspuolue kokoomusta edustava eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen ovat arvostelleet Sampo Terhon kommentteja. Terho linjasi valintansa jälkeen, että hänen linjansa EU:n suhteen on ”kansallisen edun puolustaminen”. Terho pyrkii perussuomalaisten puheenjohtaksi kesäkuun puoluekokouksessa. Hän on arvioinut puheenjohtajakampanjansa linjauksessa, että paluu omaan valuuttaan Suomessa näyttää mahdolliselta ja jopa todennäköiseltä tietyllä aikavälillä.

Juha Sipilä sanoi lauantaina EU-huippukokouksen yhteydessä Brysselissä, ettei hallitus tunnusta Terhon ajatuksia omikseen.

–Ei todellakaan tunnusta. Hallitusohjelmassa on selkeästi linjattu meidän Eurooppa-politiikkamme ja yhdessä on sovittu, että sitä jatketaan. Ei ole odotettavissa Eurooppa-politiikkaan mitään muutoksia, Sipilä sanoi ennen kokouksen alkua suomalaisille tiedotusvälineille.

