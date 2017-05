Matti Vanhanen: ”Suomen etu on, että tolkkulinja jatkuu - kaikki hyötyvät lopulta”

Keskustan presidenttiehdokas, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen linjasi vappupuheessaan, että suomalaisilla on juuri nyt eniten tehtävää yhteiskunnan eheyden ja talouden itsellisyyden rakentamisessa.

–Mitä paremmassa kunnossa taloutemme ja työllisyytemme ovat, sitä paremmat edellytykset on pitää kaikki suomalaiset tasa-arvoisesti mukana ja näin vastata niihin huoliin ja pelkoihinkin, joita yhtäältä maailman epävarmuus ja muuttuminen ja toisaalta kotimaiset ongelmat, ennen muuta työttömyys aiheuttavat, Vanhanen sanoi.

Hän sanoo, että Suomen taloudessa hiljattain nähty käänne parempaan on edellyttänyt hallitukselta poikkeuksellisen päättäväistä uudistuspolitiikkaa, mutta yhtä lailla siihen on tarvittu poikkeuksellista yhteistyötä.

–Kilpailukykysopimus osoitti, että vakavassa tilanteessa myös työmarkkinoilla pystytään edelleen. Suomen etu on, että tolkkulinja jatkuu myös syksyn neuvottelukierroksella. Ennustettavuutta ja ennen muuta luottamusta talouden elpymiseen on pidettävä yllä. Kun vielä lähivuodet maltetaan jatkaa kilpailukykyä selkeästi parantavilla ratkaisuilla, hyötyvät lopulta kaikki siitä paranevana työllisyytenä ja vahvistuvana kansantaloutena. Viimeajat ovat todistaneet, että Suomi voi saada pitkiä tilauksia, uusia tehtaita ja kasvavia matkailutuloja. Se on parempi strategia kuin syödä huomisen eväät etukäteen jo tänään. Mehän kaikki näimme, mitä tarkoittaa kun tehtaita lopetettiin ja tuotantoa siirrettiin muualle. On paljon parempi, että hankitaan työ tänne Suomeen ja työmarkkinaneuvottelijoilla on valta päättää sen toteutumisesta.

Vanhasen mukaan ihmisten on voitava luottaa siihen, että jokaisesta suomalaisesta pidetään tasa-arvoisesti huolta myös tulevaisuudessa. Hän korostaa, että Suomesta ei saa tulla ”pelkkää hyväntekeväisyysyhteiskuntaa”, jossa huolenpito heikompiosaisista on pelkän hyvän tahdon varassa.

–Uskon suomalaisten maltillisen enemmistön tukevan tätä näkemystä. Uskon heidän olevan samaa mieltä myös siitä, Suomen tulevaisuuden kestävä menestys rakentuu sisäiselle eheydelle ja terveelle kansalliselle ylpeydelle, joka ei ole muilta pois.