Ay-pomon kova ulostulo: ”Hallitus näyttää pitävän työttömiä epäluotettavina holhokkeina”

Palkansaajajärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta moittii pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtamaa hallitusta työttömien huonosta kohtelusta.

–Hallitus on kurjistanut työttömien asemaa monin tavoin. 200 miljoonalla eurolla hallitus on leikannut työttömyysturvaa, lyhentänyt sen kestoa ja lisännyt omavastuupäiviä. Lisäksi on kiristetty velvollisuutta ottaa vastaan työtä, kun samalla työttömyyden hoitoon suunnattua rahaa on vähennetty, Eloranta sanoo tiedotteessa, joka on laadittu hänen vappupuheensa perusteella.

Ensi vuodeksi hallitus on suunnitellut ottavansa käyttöön niin sanotun aktiivimallin. Se tarkoittaisi lähes viiden prosentin leikkausta työttömyysturvaan. SAK on vastustanut tätä. Elorannnan mukaan työvoimapolitiikkaan suunnitellut muutokset lisäävät työttömiin kohdistettua byrokratiaa ja kontrollia.

–Kehitys on täysin päinvastaista, kuin mitä hallitus puheissaan tavoittelee – sääntöjen ja normien purkua sekä asioiden sujuvoittamista. Työttömiin asti hallituksen norminpurkutalkoot eivät ulotu. Hallitus näyttää pitävän työttömiä epäluotettavina holhokkeina, jotka eivät haluakaan työllistyä tai parantaa talouttaan ja elämäänsä, hän toteaa.

Puheessaan Eloranta myös esittää uudenlaisen aiempaa vaikutusvaltaisemman talousneuvoston perustamista paremman talouspolitiikan edistämiseksi.

–Esitän, että Suomeen perustettaisiin talousneuvostoa vahvempi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pyöreä pöytä. Sen päätehtävä olisi yhteensovittaa hallituspolitiikkaa ja työmarkkinoiden päätöksentekoa. Näen, että tällainen kokoonpano – jos ja kun se saataisiin toimivaksi – olisi ehdottomasti pienen ja avoimen euromaan etu.

Puheessaan Eloranta toteaa, että nykyisin maan hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin edustajat käyvät vuoropuhelua pääministerin johtamassa talousneuvostossa.

Elorannan mukaan talousneuvosto "kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja keskustelun aiheina ovat keskeiset talous- ja yhteiskuntapoliittiset kysymykset. Varsinaista päätösvaltaa neuvostolla ei ole".

Lähde: Talouselämä