Nyt väläytetään 4-päiväistä työviikkoa Suomeen: ”Pitäisikö työaikaa ajatella aivan toisin?”

Pitäisikö olemassa olevaa ja uutta työtä jakaa aivan uudella tavalla, jotta sitä riittäisi useammalle ja jotta kukaan ei uupuisi liian työn ääressä? Voisiko työviikko olla viiden päivän sijaan vain neljä päivää? Näin pohtii toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

STTK haluaa nostaa julkiseen keskusteluun ajatuksen neljäpäiväiseen työviikkoon tai lyhennettyihin työpäiviin siirtymisestä. Järjestön viime viikolla julkistaman avauksen yhteydessä on muun muassa tutkittu suomalaisten suhtautumista työajan lyhennyksiin.

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista uskoo viikkotyöaikansa pidentyvän tulevaisuudessa. Tämä ei vastaa kansalaisten toiveita, sillä samoista vastaajista 61 prosenttia haluaisi lyhentää työaikaa, jotta työtä riittäisi useammalle. Neljäsosa työssäkäyvistä (26 %) olisi valmis jakamaan osan töistään työttömien työllistämiseksi – vaikka palkka alenisi työajan lyhentymistä vastaavassa suhteessa.

STTK uskoo, että työajan lopullista muotoa ei ole vielä löydetty, vaan se tulee elämään tulevaisuudessakin. Talouden ”uusi normaali” ennustaa talouskasvun hidastumista, ja jos tämä ennuste toteutuu, työajan lyhennys on ehkä totta nyt syntyville sukupolville, STTK ennustaa.

– Työaika on kautta historian lyhentynyt ja keskeinen peruste sille on ollut tuottavuuden kasvu. Emme silti STTK:ssa esitä työajan yleistä lyhentämistä. Sen sijaan pohdimme, pitäisikö työelämää ja työaikaa ajatella aivan toisin, STTK perustelee avaustaan.

Talouden uuteen normaaliin viittaa myös STTK:n pääekonomisti Ralf Sund omassa aihetta käsittelevässä kirjoituksessaan.

– Jos sotien jälkeinen normaali oli yli 3 prosentin keskimääräinen kasvuvauhti, työn tuottavuus kasvoi saman verran. Nyt ennakoidaan yleisesti, että kehittyneissä länsimaissa ja myös Suomessa kasvuvauhti taantuu pitkällä aikavälillä noin puoleen ”vanhasta normaalista”, Sund kirjoittaa.

Sundin mukaan työaikaa on sotien jälkeisessä historiassa lyhennetty käytännöllisesti katsoen aina kokonaisansiotasoa alentamatta. Hän pohtii, että jos seuraavina 70 vuotena talouden ja työn tuottavuuden kasvu on keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa ja kasvua käytetään palkkojen lisäksi työajan lyhentämiseen sekä työttömyysturvan ja eläkkeiden rahoituksen kasvattamiseen, nelipäiväinen työviikko voisi muuttua todeksi.

– Jos työajan lyhentämisessä keskitytään viikkotyöajan lyhentämiseen, nyt syntyvät ikäluokat jäävät eläkkeelle nelipäiväiseltä työviikolta, Sund ennustaa.

STTK on julkaissut aiheesta useita asiantuntijakirjoituksia. Akatemiatutkija Timo Anttila muistuttaa realismista ja siitä, että työajan lyhentämiselle ei oikein koskaan löydy oikeaa suhdannetta.

– Noususuhdanteen aikana työajan lyhentäminen näyttää tarpeettomalta. Hyvä kysyntätilanne houkuttaa päinvastoin työajan pidentämiseen, jotta työtunnit riittävät kysynnän kattamiseen. Lisäksi kasvavan kysynnän ylläpitäminen edellyttää ostovoiman kasvua, jonka työajan lyhentäminen vaarantaisi. Laman olosuhteissa työajan lyhentämiseen puolestaan ei ole varaa, hän kirjoittaa.

Tästä huolimatta työajan lyhentäminen on perinteisesti noussut yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohteeksi talouden taantumavaiheissa, koska työn jakaminen ”näyttäytyy loogisena ja reiluna pyrkimyksenä tilanteessa, jossa työtä ei riitä kaikille”.

– Käytännössä työaika lyhenee taantumassa. Monesti tämä tapahtuu epäreilulla tavalla, irtisanomisten ja lomautusten muodossa, Anttila kirjoittaa.

Kuuden tunnin työpäivää on kokeiltu niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Työajan lyhennys on joidenkin tutkimusten mukaan vaikuttanut myönteisesti työssä jaksamiseen. Sen työllisyyttä lisäävästä vaikutuksesta on heikommin näyttöä.

– Lyhennetty työaika ei lisää työllisyyttä, jos se ei lisää työllistämisen kannattavuutta. Vasta jos työajan lyhentäminen laskee työvoimakustannuksia tai nostaa tuottavuutta, se tuottaa parempaa työllisyyttä. Käytännössä kuitenkin käy päinvastoin ja työvoimakustannukset nousevat, jos sama palkka maksetaan pienemmästä tuntimäärästä, kirjoittaa Evan toimitusjohtaja Matti Apunen STTK:n hankkeessa.

– Jos työajan lyhentäminen leikkaa palkkoja, luulen, että työn jakamisen kannatus putoaa dramaattisesti. Pienituloisella ihmisellä taloudellinen liikkumavara on hyvin kapea, ja pienikin ansiotason pudotus on nopeasti kestämätön, hän jatkaa.