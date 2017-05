Arkkipiispa Mäkinen turvapaikanhakijoista: ”Maailmanluokan kysymys – purkautuu sietämätöntä epävarmuutta”

–Jos apua tarvitaan, ihmistä autetaan, oli kyse kantasuomalaisesta tai muualta tulleesta.

Näin sanoo arkkipiispa Kari Mäkinen kirkolliskokouksen avajaispuheessa. Puheessaan Mäkinen otti kantaa turvapaikanhakijakeskusteluun. Kirkon ja seurakuntien tapa suojella kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita on herättänyt närkästystä ja toisaalta saanut kiitostakin julkisuudessa.

Mäkinen ei pidä tätä ihmeenä.

–Siinä on kysymys asiasta, joka aiheuttaa säröjä hyvin järjestyneen yhteiskunnan rauhalliselle pinnalle. Keskustelu on poikkeuksellisen kiihkeää. Siinä purkautuu paljon maailman sietämättömän epävarmuuden ja arvaamattomuuden kokemusta. Luottamus murenee. Emme tiedä, minkä edessä olemme. Kysymys on maailmanluokan kysymys, Mäkinen sanoo.

Arkkipiispa arvioi, että eurooppalaisessa keskustelussa on ”vahvistunut ja koventunut suojautumista vaativa ääni”. Hän kummastelee, kuinka on tullut sallitummaksi suhtautua ihmisiin epäluuloisesti ja turvallisuusuhkia korostaen pelkästään heidän taustansa takia.

– Samanaikaisesti käy yhä ilmeisemmäksi, että Euroopassa ja omassa maassamme tehdyillä linjauksilla on myös kova inhimillinen hinta. Sitä ei voi eikä tule sivuuttaa. Tilanne huolettaa ja tekee epävarmaksi.

–Haluan luottaa demokraattiseen päätöksentekoon, oikeusvaltioon ja viranomaisten korkeaan eetokseen. […] Samanaikaisesti olen tietoinen eurooppalaisesta historiasta, joka osoittaa, ettei mikään takaa sitä, että pelkkä lakeihin ja järjestykseen nojaaminen turvaa oikeudenmukaisuuden, Mäkinen toteaa.

Arkkipiispa painottaa, että ”hyvä ja toimiva yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa on tärkeää ja kaikkien etu”. Samalla hän korostaa, että yhteistyön on toimittava molempiin suuntiin.

–On viranomaisten ja oikeuslaitoksen, ei seurakuntien, tehtävä tutkia kansainvälisen suojelun edellytykset. Kohtuullista kuitenkin on, että kirkkojen ja seurakuntien lausuntoihin kristityksi kääntymisen perusteista luotetaan. Niin ikään on toivottavaa, että maiden turvallisuusarvioissa otetaan huomioon kirkkojen omien verkostojensa kautta saama tieto kristittyjen vähemmistöjen tilanteesta eri maissa, Mäkinen sanoo.