Liitto patistaa: Alkoholilaki uusiksi pikaisesti, Sipilä – ”Verotulot Suomessa lisääntyisivät”

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajama alkoholiuudistus on saatava mahdollisimman nopeasti voimaan Viron viinarallin hillitsemiseksi, vaatii Kaupan liitto.

–Tekeillä oleva maltillinen alkoholilain uudistus on oikea suunta alkoholipolitiikan vapauttamisessa. Lakimuutoksen seurauksena verotulot Suomessa lisääntyisivät. Lakimuutos olisi tervetullut uudistus myös suomalaiselle kaupalle, kun kilpailu tasapuolistuisi Suomenlahden rannoilla, sanoo pääekonomisti Jaana Kurenoja liiton tiedotteessa.

Kaupan liitto kertoo, että yhä harvempi suomalainen tuo Virosta alkoholia, mutta ne ketkä tuovat, tuovat sitä aiempaa enemmän. Kaiken kaikkiaan suomalaisten kulutus Virossa näyttää pysyneen ennallaan.

Alkoholin tuontiaan ovat lisänneet etenkin Viroon autolla matkustavat. Autolla alkoholia tuovat myös kuluttivat viime vuonna keskimäärin 139 euroa keskivertomatkailijaa enemmän alkoholiin ja 86 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Autolla viinanhakureissulle menijöiden määrä on kasvanut noin 17 prosenttia edellisvuodesta.

Kaikkiaan viime vuonna suomalaiset kuluttivat vuoden aikana Virossa ostoksiin ja palveluihin yhteensä noin 700 miljoonaa euroa. Määrä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Tämän vuoden alussa kulutus on kuitenkin kasvanut selvästi. Alkuvuodesta kaikkiin tuoteostoksiin käytettiin yhteensä 154 euroa. Se on 27 euroa enemmän rahaa kuin viime vuoden alussa.

Kaupan liitto huomauttaa, että hintaerot Suomen ja Viron välillä ovat kaventuneet selvästi esimerkiksi vaatteiden ja kenkien osalta. Syynä voi olla verkkokauppa Kurenoja arvioi.

–Vaatteet ja kengät ovat tuotteita, joita ostetaan paljon kansainvälisestä verkkokaupasta, ja Viron hintataso näissä tuotteissa on eurooppalaista keskiarvoa korkeampi. Kansainvälinen verkkokauppa haastaa myös Viron kaupat kilpailuun sekä kotimaisista kuluttajista että ulkomaisista ostosmatkailijoista, Kurjenoja toteaa.

