Paketti palasi 18 kertaa Lietoon – Posti löysi viimein syyn: Outo lähetystapahtuma

Turusta Helsinkiin matkalla olleen postipaketin oudolle matkalle on löytynyt viimein selitys, kertoo Tivi. Iltalehti kertoi viikonloppuna postipaketista, joka on matkannut turhaan Turusta Helsinkiin 30 päivää ja seilannut 18 kertaa Lietoon ja takaisin.

Helsinkiläinen Anu Nurkka on joutunut odottamaan pakettiaan Turusta kuukauden verran. Posti kertoo Tiville, että maanantaina ongelmalle löytyi viimein selitys: ongelma johtui tietojärjestelmän rajoituksista.

Pakettiprosessista vastaavan johtajan Hannu Kaihilahden paketti oli uusiokäytetty ja siinä oli vanha viivakoodi edelleen luettavissa. Vanha viivakoodiohjaus ohjasi paketin koko ajan Turun puolelle, eikä ongelmaan löytynyt ratkaisua. Tilaukseen päivitettiin uusi osoite uudelleen ja uudelleen, mutta vanhaa viivakoodia ei osattu heti epäillä.

Lajittelukoneen tietojärjestelmä ei tällä hetkellä taivu siihen, että vanhan viivakoodin toiminnan voisi estää automaattisesti. Tivin mukaan tämä vika ollaan korjaamassa, mutta se keskusjärjestelmään tehtävä päivitys pitää pyytää koneen toimittajalta. Tavallisesti tämän kokoluokan päivityksiä tehdään kerran–pari vuodessa. Kaihilahti arvelee, että järjestelmä toimii toivotusti keskiviikkona.

Hänen mukaansa vastaavat tapaukset ovat harvinaisia: 18 kertaa Lietoon ja takaisin on ylivoimaisesti pisin aika, joka on tullut vastaan. Automatisoitu järjestelmä on nopea, eikä toistaiseksi osaa kyseenalaistaa outoja lähetystapahtumia.

–Tästä syystä pyydämme asiakkaita aina varmistamaan, että paketeissa ei olisi vanhoja tai puutteellisia viivakoodeja. Ne aiheuttavat vikoja, Kaihilahti sanoo Tiville.

Lähde: Tivi