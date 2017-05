Jopa 30 %:n vero valmisteille – haukuttiin eduskunnassa kuvitelmaksi: ”Toivon anteeksipyyntöä”

Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella talousvaliokunnan laatiman lausuman mukaista lainsäädäntöä lähdeverotuksen muuttamisesta. Muutos liittyy niin sanottuun hallintarekisterilakiin, jota käsiteltiin tänään eduskunnassa paikoin kovaksikin äityneessä keskustelussa.

Oppositio on arvostellut niin sanottua hallintarekisterilakia kovin sanoin, sillä se mahdollistaa suomalaisillekin omistusten piilottamisen ulkomaisiin hallintarekistereihin, kun nykyään suomalaisyritysten pitää rekisteröidä osakkeensa Suomen arvopaperikeskukseen ja arvo-osuusjärjestelmään, missä tiedot ovat julkisia.

Taustalla on EU-asetus, jonka tavoitteena on muun muassa yhtenäistää toimintaa sekä lisätä kilpailua sisämarkkinoilla ja arvopaperikeskusten välillä. Sääntely tuli voimaan jo vuonna 2014. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) huomautti tänään eduskunnassa, että Suomen kansallinen harkintavalta on rajallinen ja velvoittava EU-lainsäädäntö syrjäyttää ristiriidassa olevat kansalliset säädökset, minkä johdosta Suomen on pakko tehdä lakimuutos.

Turunen huomautti, että Suomi ei voi määrätä muiden maiden arvopaperikeskuksista, mutta meillä toiminta pidetään ennallaan. Suomi ei siis voi kieltää muiden maiden hallintarekistereitä, mutta sen ei ole pakko perustaa omaa hallintarekisteriä, vaan toiminta voidaan yhä pitää arvopaperikeskuksessa.

–Hallintarekisteröinti Suomessa on siis jatkossakin kielletty, Turunen painotti.

”Hallintarekisteri poistettiin, mikä oli viisasta”

Turunen myönsi silti, että hallituksen esityksen mukainen sääntely tulee osin muuttamaan tiedonsaantia lopullisista edunsaajista. Hänen mukaansa kuitenkin opposition syyttämä lain porsaanreikä on nyt tukittu, sillä hallitus on löytänyt kompromissin osinkojen lähdeverotuksesta, jonka avulla omistusten piilottaminen ulkomaille tehdään kannattamattomaksi.

–Ei kannata käyttää hallintarekisteriä, koska se on paljon kalliimpaa, Turun selvensi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) säesti asiassa Turusta. Omistusten piilottelusta hallintarekistereihin on kaavailtu pelotteeksi jopa 30 prosentin lähdeveroa.

–Ne omistukset, jotka jäävät vaille henkilötietoja tulevat sen lähdeveron piiriin, jossa työnimikkeenä on käytetty 30 prosenttia. Tämä valmistelu on nyt jo voimakkaasti liikkeellä, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeriön mukaan lähdeverotuksen muutoksilla turvataan se, että veroviranomaiset saavat kattavasti tietoa osingoista, joita suomalaiset saavat hallintarekisteröidyistä osakkeista. Jos osingon lopullista saajaa ei tunnisteta, häneltä peritään riittävän korkea lähdevero. Lähdeveron muutosta ei viedä läpi niin sanotun hallintarekisterilain yhteydessä, vaan sitä valmistellaan erillisenä.

–Me teemme päättäväisesti ja hyvän ja tiukan lain siitä ja tuomme sen mahdollisimman nopeasti tänne, Orpo lupasi.

Orpo painotti, että julkisessa keskustelussa on paljon vääriä mielikuvia siitä, mitä nyt oikeastaan ollaan päättämässä. Orpon mukaan mielikuva siitä, että Suomessa lainsäädäntö olisi merkittävästi muuttumassa, on väärä, sillä laki pysyy päinvastoin lähestulkoon samanlaisena kuin ennenkin.

Orpo huomauttaa, että vielä vuonna 2015 hallintarekisteri oli mukana lainvalmistelussa, mutta nykyisessä hallituksen esityksessä hallintarekisteriä ei enää ole.

–Se on poistettu, mikä oli viisasta, Orpo sanoi eduskunnassa.

”Täysin Turusen mielikuvituksen tuotetta”

Hallituspuolueiden puheet eivät vakuuttaneet oppositiota, joka jatkoi syyttelyään koko parituntisen keskustelun ajan. Etenkin SDP viljeli puheissaan syytöksiä puoliväliriihessä sovituista lehmänkaupoista, jotka ovat saaneet perussuomalaisten pään kääntymään.

Alkujaan perussuomalaiset vastusti lakia kiivaasti. Turunen puolustautui voimakkaasti, eikä niellyt syytöksiä lehmänkaupoista, vaikkakin selväksi tuli, että jollakin tavalla hallintarekisterilaki oli puoliväliriihessä esillä ollut. Turunen vetosi toistuvasti lähdeveroon porsaanreijän tukkijana.

Timo Harakka (sd.) sivalsi takaisin.

–Tämä lähdevero on nyt täysin puheenjohtaja Turusen mielikuvituksen tuotetta, Harakka syytti.

–Parhaassa fantasiamaailmassakin tämä kuvitteellinen lähdevero tulisi voimaan vasta paljon myöhemmin kuin itse laki. Eli porsaanreikää ei ole tukittu, kun tämä laki astuu voimaan, Harakka jatkoi.

Harakan puheista puolestaan suivaantui talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari (kok.), joka näpäytti takaisin, että valtiovarainministeriö on tänään tiedottanut lähdeveron muuttamisen valmistelun aloittamisesta.

–Toivon, että edustaja Harakka pyytää sitten, kun se tulee tänne eduskuntaan, anteeksi tästä lähdeverosta erityisesti edustaja Turuselta, Jaskari sanoi liittyen lähdeverolakiin.

Oppositio syytti hallitusta myös siitä, että hallintarekisterilaki on tuotu uudelleen valmisteluun vaivihkaa ja pika-aikataululla. Orpo sanoi, että asialla on kiire, koska Suomen arvopaperikeskus tarvitsee jo syksyllä uuden toimiluvan, joka voidaan myöntää vain uudistetun lainsäädännön pohjalta.