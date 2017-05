Kaj Turunen hämmästyi Petteri Orpon puheista: ”Missään tapauksessa 30 prosenttia ei riitä”

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) ihmettelee valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) puheita hallintarekisterilakiin liittyvästä lähdeveroprosentista. Orpo puhui tiistaina eduskunnassa 30 prosentin pelotteesta, kun hallituskumppani perussuomalaisia edustava Turunen on puhunut 50 prosentista.

Lähdeveron nostamista valmistellaan erillisenä lakiuudistuksena. Se on perussuomalaisille erittäin tärkeä muutos liittyen niin sanottuun hallintarekisterilakiin, joka mahdollistaa suomalaisillekin omistusten piilottamisen ulkomaisiin hallintarekistereihin.

Tarkoitus on, että omistustietojensa pimittäjälle rapsahtaa korkeampi lähdevero, ja näin tietojen pimittäminen ulkomaille tehdään kannattamattomaksi. Turusen mukaan perussuomalaiset ei hyväksy alle 50 prosentin lähdeveroa, sillä pelotteen pitää olla riittävän suuri.

–30, minkä orpo otti eilen esille. En tiedä mistä se tuli, Turunen sanoo Uudelle Suomelle.

–Missään tapauksessa se ei riitä.

Turunen valaisee kaavailtua systeemiä esimerkillä. Suomalainen Nieminen on hankkinut suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita ulkomailla ja osakkeita säilytetään ulkomailla hallintarekisterissä. Kansainvälisen verotietojen vaihdon avulla Suomeen tulee automaattisesti tieto, että lopullinen edunsaaja on suomalainen. Jos Nieminen ilmoittaa osinkotulojensa suuruuden avoimesti, hän maksaa 15 prosentin lähdeveron. Jos Nieminen ei kerro mitään tietoja itsestään, osakkeiden säilyttäjän on perittävä Niemiseltä 50 prosenttia lähdeveroa. Jos Nieminen myöhemmin ilmoittaa tietonsa, hän voi oikaista verotustaan jälkikäteen.

Turunen kertoi hieman myöhemmin keskiviikkona tiedotteessaan, että perussuomalaiset vaatii 60 prosentin lähdeveroa tunnistamatta jääneille osingon saajille. Tämä vastaisi veroprosenttia, joka peritään työntekijältä ansiotyöstä, jos henkilö ei toimita verokorttia.

”Ei asiallisia perusteita ole oikeasti olemassa”

Turunen sanoo, että lähdeveroprosentti ja sen suuruus on perussuomalaisille ydinkysymys kompromississa, johon päädyttiin. Perussuomalaiset vastusti pitkään hallintarekisterilakia, ja puoluetta onkin syytetty takin kääntämisestä, kun se vihdoin hyväksyi hallituksen esityksen.

Turunen ei ole niellyt syytöksiä. Ratkaisevia olivat hänen mukaansa ponnet, jotka saatiin esitykseen mukaan.

Tärkein niistä on pelotteeksi kaavailtu lähdevero, josta hänen muistinsa mukaan puhuttiin jo ennen joulua.

–Silloin tarjottiin valtiovarainministeriön puolelta, että se voi olla niin korkea, että se todellakin aiheuttaa sen, ettei se [osakeomistusten piilottaminen ulkomaille] ole kannattavaa.

–[Martti] Hetemäki oli tämä, joka sanoi, että se voi olla vaikka 50 prosenttia, Turunen sanoo viitaten valtiovarainministeriön valtiosihteeriin.

Turusen mielestä 50 prosenttia on riittävän kannustava tietojen kertomiseen. Hallituksessa ei Turusen tietojen mukaan ole mitään erimielisyyttä lähdeveroprosentista, mutta jos sellaista tulisi, hän odottaisi isolla mielenkiinnolla perusteita asettaa lähdevero pelotteena alle 50 prosentin.

–Ei asiallisia perusteita ole oikeasti olemassa.

–Uskon vahvasti, ettei siitä tule hallituksessa riitaa, vaan 50 prosenttia ilman muuta hyväksytään.

Turunen huomauttaa, että kun pääomaveroprosentti jo on 34, ei lähdeveropelotetta ole mitään järkeä asettaa kolmeenkymmeneen.

–Jos se on pääomaveron kokoinen, niin kaikkihan sen tietävät, ettei se kannusta mihinkään suuntaan.

”Se on 50 ja that’s it”

Turunen ei pelkää, että kokoomus olisi tuomassa esitykseen 30 prosentin lähdeveron, vaikka hän ei tiedäkään, mistä Orpo oli tiistain luvun saanut. Turusen mukaan lähtökohtana on ollut 50 prosenttia. Talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari (kok.) puolestaan sanoi viime viikolla Uudelle Suomelle, että lähdeveron tasosta vielä keskustellaan.

Turusen mukaan asiasta on päätettävä lopullisesti ennen ensi keskiviikkoa, jolloin niin sanotusta hallintarekisterilaista äänestetään.

–Emme tule ryhmänä hyväksymään tällaista iltalypsyä veroprosentista. Se on 50 ja that’s it ja se pitää päättää, ennen kuin tästä salissa äänestetään.

Turusen mukaan tavoitteena on, että lähdeverolain muutos tulisi voimaan viimeistään vuodenvaihteessa, kun niin sanottu hallintarekisterilaki on tulossa voimaan viimeistään syksyllä. Hänen mukaansa pitkää viivettä lakien välille ei tule, kuten oppositio on pelännyt.

–Ehkä muutaman kuukauden viive.

Käytännössä perussuomalaiset joutuu äänestämään niin sanotusta hallintarekisterilaista ilman virallista päätöstä lähdeveron suuruudesta. Turunen ei kuitenkaan ole huolissaan. Hän luottaa siihen, että hallituspuolueet lyövät ennen ensi viikon äänestystä keskenään kättä päälle prosentin suuruudesta, vaikka lähdeverolaki tuleekin päätettäväksi vasta myöhemmin.

–Suomalaisessa politiikassa on yksi asia, johon on voinut aina luottaa kokemuksellani, mitä olen 6 vuotta ollut eduskunnassa. Koskaan sitä ei ole petetty, että silloin kun lyödään kättä päälle jostakin asiasta, niin se pitää.

